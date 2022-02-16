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    • Spor
    • 16.02.2022 10:03
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    • 16.02.2022 10:03
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    Inter Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Inter Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları dün başladı. Dün Paris Saint Germain-Real Madrid ile Sporting Lizbon-Manchester City karşılaşmaları oynandı. Bugün ise İtalyan ekibi Inter ile İngiliz ekibi Liverpool çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Peki, Inter Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Inter Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    Inter Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

    Inter Liverpool maçı için geri sayım sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu maçları dün başladı. Bu kapsamda Inter Liverpool maçı futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan birisi oluyor. Peki, Inter Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Inter Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler

    INTER LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Inter Liverpool maçı 16 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TUR HEYECANI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu'nda bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak. Aynı turun diğer maçları ise 22 Şubat Salı ve 23 Şubat Çarşamba günü yapılacak. 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu bulunan (13 kez) Real Madrid'i ilk maçta sahasında ağırlayacak. Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo'lu Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak. 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kalan maçların programı şöyle:

        16 Şubat Çarşamba
        Inter - Liverpool
        Salzburg - Bayern Münih

        22 Şubat Salı
        Chelsea - Lille
        Villarreal - Juventus

        23 Şubat Çarşamba
        Benfica - Ajax
        Atletico Madrid - Manchester United
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        Haberler Spor Inter Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Inter Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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