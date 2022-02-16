Sakatlığı nedeniyle Boston Celtic maçını kenardan izleyen ABD'li ünlü basketbolcu James Harden kolları kesilmiş ceketiyle yine çok konuşuldu.

Henüz ilk çeyrekte çift haneli fark yakalayan Celtics, maç boyunca her çeyreği kazandı ve rakibi karşısında tam 48 sayılık bir fark yakalayarak mücadeleden 135-87 galip ayrıldı.





Takıma yeni katılan ve sakatlığı devam eden James Harden'ın oynamadığı maçta kenardan gelen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, 18 dakika sahada kaldı ve 6 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı.



Yıldız basketbolcu ilginç kıyafet seçimleriyle dikkat çekiyor. Harden, 3 yıl önce de ilginç kıyafetiyle adından söz ettirmişti.

Harden 3 yıl önce oynanan Lakers maçına ilginç bir kıyafetle gelerek günlerce konuşulmuştu. Yılan derisi ceketi ve takım olan diz üstü şortuyla maça gelen ünlü basketbolcu karşılaşmada müthiş bir performans sergilemişti.