Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan olay yaratacak sözler!

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında pazartesi gecesi Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, hakemlerle ilgili çok sert ifadeler kullanıp dikkat çeken iddialar ortaya attı. Başkan Sancak, "TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Sarper Barış Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler" ifadelerini kullandı.
AZ DAHA KATLİAM ÇIKACAKTI
FETÖ'cülerin hakem camiasından temizlenmediğini savunan Sancak, "Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Hakem bütün stadyumdaki taraftarı galeyana getirdi. Bu kadar eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez" ifadelerini kullandı.
MÜPTEZEL, VATAN HAİNİ...
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün Türkiye'deki bazı menajerlerin transferlerinden pay aldığını ve yapılan transferlerde etkili olduğunu iddia eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, şöyle devam etti: Onun AK Parti'den istifa ettiği gün Rıdvan Dilmen ile yemek yiyorduk. Ben Hakan Şükür'e mesaj attım. 'Vekillikten de istifa et' diye beni engelledi. O şerefsiz o müptezel o vatan haini hala Türkiye'de menajerlerin transferinden pay alıyor. Sen bir müptezelsin. Senin elin bu futbolun içerisinde. Bazı menajerlerin arkasında sen varsın. O paraların yarısı sana geliyor. Karagümrük final maçında bizimle ilgili yaptığı yorumları açın okuyun. ABD'den öyle konuşmak kolay. Vatan hainisin sen vatan haini"