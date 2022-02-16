Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan olay yaratacak sözler!





MÜPTEZEL, VATAN HAİNİ...

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün Türkiye'deki bazı menajerlerin transferlerinden pay aldığını ve yapılan transferlerde etkili olduğunu iddia eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, şöyle devam etti: Onun AK Parti'den istifa ettiği gün Rıdvan Dilmen ile yemek yiyorduk. Ben Hakan Şükür'e mesaj attım. 'Vekillikten de istifa et' diye beni engelledi. O şerefsiz o müptezel o vatan haini hala Türkiye'de menajerlerin transferinden pay alıyor. Sen bir müptezelsin. Senin elin bu futbolun içerisinde. Bazı menajerlerin arkasında sen varsın. O paraların yarısı sana geliyor. Karagümrük final maçında bizimle ilgili yaptığı yorumları açın okuyun. ABD'den öyle konuşmak kolay. Vatan hainisin sen vatan haini"

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