3 büyükler gözünü genç lejyonerlere dikti! 9 yıldız mercek altında

Sğper Lig'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi yabancı kuralı oldu. Bu sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundururken, bu futbolcuların sadece 8'i ilk 11'de oynayabiliyor. 3 yerli zorunluluğu nedeniyle bir hayli zorlanan kulüpler yeni sezonda daha fazla terleyecek. Çünkü yeni sezondan itibaren yabancı sayısı 12'ye inecek. Ayrıca takımlar ilk 11'lerinde en fazla 7 yabancı bulundurabilecek. Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı. Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. İşte başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da kariyerini sürdüren gurbetçiler ve 3 büyüklerin olası transfer hedefleri: