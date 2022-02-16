3 büyükler gözünü genç lejyonerlere dikti! 9 yıldız mercek altında

Sğper Lig'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi yabancı kuralı oldu. Bu sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundururken, bu futbolcuların sadece 8'i ilk 11'de oynayabiliyor. 3 yerli zorunluluğu nedeniyle bir hayli zorlanan kulüpler yeni sezonda daha fazla terleyecek. Çünkü yeni sezondan itibaren yabancı sayısı 12'ye inecek. Ayrıca takımlar ilk 11'lerinde en fazla 7 yabancı bulundurabilecek. Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı. Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. İşte başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da kariyerini sürdüren gurbetçiler ve 3 büyüklerin olası transfer hedefleri:
LEVERKUSEN'İN 17'LİK HARİKA ÇOCUĞU
Danimarka vatandaşı olan Zidan Sertdemir, gurbetçi yıldızlar içinde en çok konuşulan isim olarak dikkat çekiyor.
Zidan Sertdemir (Leverkusen): Bundesliga'nın köklü kulübü Leverkusen 18 yaşındaki yeteneği sezon başında transfer ederken FC Nordsjaelland'a 2.5 milyon Euro ödedi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. 17 yaşındaki Zidan bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma giydi. Leverkusen'in adeta üzerine titrediği bir isim. Maliyet nedeniyle Türkiye'ye transferi bir hayli zor gözüküyor. Şu anda Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.
SAĞ BEK İÇİN MEHMET AYDIN
Mehmet Aydın (Schalke): 20 yaşında. Sağ bek ve orta alanın sağında görev yapıyor. Dinamo gibi... Çok enerjik... Bu sezon Bundesliga 2'de 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Fiyatı 2 milyon Euro.