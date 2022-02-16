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    3 büyükler gözünü genç lejyonerlere dikti! 9 yıldız mercek altında

    Yeni sezonda 7+5 kuralına geçilecek olması 3 Büyük kulübü gurbteçi oyuculara yöneltti. Genç ve gelecek vaat eden 9 gurbetçi yıldız kulüplemriizin radarında...

    ONUR ÖZKAN
    Gurbetçilere hücum

    Sğper Lig'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi yabancı kuralı oldu. Bu sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundururken, bu futbolcuların sadece 8'i ilk 11'de oynayabiliyor. 3 yerli zorunluluğu nedeniyle bir hayli zorlanan kulüpler yeni sezonda daha fazla terleyecek. Çünkü yeni sezondan itibaren yabancı sayısı 12'ye inecek. Ayrıca takımlar ilk 11'lerinde en fazla 7 yabancı bulundurabilecek. Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı. Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. İşte başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa'da kariyerini sürdüren gurbetçiler ve 3 büyüklerin olası transfer hedefleri:



    LEVERKUSEN'İN 17'LİK HARİKA ÇOCUĞU
    Danimarka vatandaşı olan Zidan Sertdemir, gurbetçi yıldızlar içinde en çok konuşulan isim olarak dikkat çekiyor.
    Zidan Sertdemir (Leverkusen): Bundesliga'nın köklü kulübü Leverkusen 18 yaşındaki yeteneği sezon başında transfer ederken FC Nordsjaelland'a 2.5 milyon Euro ödedi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. 17 yaşındaki Zidan bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma giydi. Leverkusen'in adeta üzerine titrediği bir isim. Maliyet nedeniyle Türkiye'ye transferi bir hayli zor gözüküyor. Şu anda Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.



    SAĞ BEK İÇİN MEHMET AYDIN
    Mehmet Aydın (Schalke): 20 yaşında. Sağ bek ve orta alanın sağında görev yapıyor. Dinamo gibi... Çok enerjik... Bu sezon Bundesliga 2'de 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Fiyatı 2 milyon Euro.



        DANİEL TAN'IN BABASI TÜRK
        Daniel Tan Barlaser (Rotherham): İngiliz anne ve Türk babanın çocuğu. 25 yaşında. İngiltere League One'da bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 30 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı. 8 ve 6 numara oynuyor.



        İSVİÇRE ÇAKISI: ZEKİ AMDOUNİ
        ZEKI Amdouni (Lausanne): 21 yaşında. Türk asıllı ve İsviçre vatandaşı. 10 numara ve sol kanatta oynuyor. Bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 4 gole imza attı. İsviçre U21 takımında 6 maçta 4 golü var. Piyasa değeri 1 milyon Euro.



        ELAYİS TAVŞAN 5 GOL ATTI
        Elayis Tavşan (Nijmegen): 20 yaşında. Her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 20 maçta 5 gol atarken, kupada da 4 maçta 2 kez ağları sarstı. Değeri 800 bin Euro.



            YENİ SERDAR DURSUN MALİK BATMAZ
            Malik Batmaz (Karlsruhe): 21 yaşında. Forvette ve her iki kanatta görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga 2'de 3 gole imza attı. 2 kez U17 milli takımımızda oynadı. Serdar Dursun gibi Bundesliga 2'de kendini gösterdi. Değeri 500 bin Euro.



            PARLAYAN YILDIZ YUSUF BARASİ
            YUSUF Barasi (AZ Alkmaar): Henüz 18 yaşında. Alkmaar'ın A takımında zaman zaman şans buluyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 3 maçta oynadı. Hollanda Kupası'nda ise 1 maçta forma giyerken 1 gol attı. Forvet ve sol kanatta görev yapıyor. Aynı zamanda U21 milli takımımızın da önemli bir ismi. Değeri 500 bin Euro.



            1.96'LIK KULE: TİAGO BARBAROS
            TIAGO Barbaros Çukur (Watford): 19 yaşında. Watford'un U23 kadrosunda yer alıyor. Sezon başında League One ekibi Donchaster'da kiralık oynadıktan sonra ocak ayında Watford'a geri döndü. 1.96 boyunda forvette görev yapıyor. Annesi Hollandalı, babası Türk. U21 milli takımımızda oynuyor.



                BAYERN'Lİ EYÜP AYDIN
                EYÜP Aydın (Bayern Münih): 17 yaşında. Bayern Münih'in 2. takımında forma giyiyor. Ön libero bölgesinde oynayan genç yıldız bu sezon 20 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Değeri 800 bin Euro.

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                Haberler Spor 3 büyükler gözünü genç lejyonerlere dikti! 9 yıldız mercek altında
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