Galatasaray kariyerine kötü başlayan Torrent Florya'da güvenini kaybetti





ZAMAN ALEYHİNE İŞLİYOR

Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmadığı iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde İspanyol çalıştırıcı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor. Ayrıca alınan kötü sonuçlar sonrası takımdaki geleceği tartışılan Torrent'in görevine son verilebileceği iddiaları da İspanyol hocanın Florya'daki otoritesini zayflatıyor. Yönetimin de ayrılık haberleri ile ilgili bir açıklama yapmamasının Torrent'in takımın üzerinde hakimiyet kurmasını engellediği düşünülüyor.

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