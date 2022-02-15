Bekleneni Antwerp'de de veremeyen Samatta için opsiyon kullanılmayacak





HATAY GÖZTEPE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor evinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. 36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. 45. dakikada Hatayspor ikinci golünü buldu. Ceza sahası önünde topla buluşan El Kaabi'nin sert şutu filelere gitti: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 2. yarıda Göztepe daha atak bir görüntü çizdi. 59'da Halil Akbunar ile farkı 1'e indirdiler: 2-1. Ancak kalan dakikalarda Hatay hata yapmayınca maçı 2-1 kazandı.



1 GÜNLÜK İZİN BİTTİ HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Dünü dinlenerek geçiren Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına bugün yeniden start verecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekşeşecek antrenmanın sabah saatlerinde yapılacağı bildirildi. G.Saray son maçında Kayseri ile evinde 1-1 berabere kalmıştı.



POTADA TÜRKİYE KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR

Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Gaziantep Basketbol ile Galatasaray Nef saat 18.00'de karşılaşacak. Diğer maçta ise TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak. Yarın ise Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka ve Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.



BOSTON SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI

NBA'de Atlanta Hawks'u 105- 95 yenen Boston Celtics, peş peşe 8. galibiyetini aldı. Celtics'in All Star oyuncusu Jayson Tatum, 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Diğer maçta Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla öne çıktığı Indiana Pacers mücadelesinden 129-120 galip ayrıldı.

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