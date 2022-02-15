Bekleneni Antwerp'de de veremeyen Samatta için opsiyon kullanılmayacak

2020'de büyük beklentilerle Fenerbahçe 'ye transfer olan Mbwana Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremedi. Voetbal 24'ün haberine göre Belçika ekibi, flaş bir transfer olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Samatta, Antwerp takımında da istenilen performansı gösteremedi. Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, 63. dakikada da krımızı kart ile oyun dışında kalmıştı.
ALTAY YÜREKLERE SU SERPTİ
105 gün sonra Fenerbahçe'nin kalesine geçen Altay Bayındır, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı. Ağır sakatlığının ardından 105 gün sonra Giresun maçıyla sahalara geri dönen Altay Bayındır'ın performansı yüreklere su serpti. Adeta bıraktığı yerden devam eden Altay Bayındır'a sosyal medyadan da övgü yağdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar "Özgüveni takıma da olumlu yansıdı. Takımdaki yerinin tartışmasız olduğunu bir kere daha gösterdi" yorumlarını yaptılar.
YAYIN İHALESİ İÇİN 15 TEKLİF
TFF dün gerçekleştirilen yayın ihalesine 14 firmanın 15 teklif sunduğunu açıkladı. Açıklama" "İhale için yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca "Mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır" ifadesi de kullanıldı.