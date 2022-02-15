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    Bekleneni Antwerp'de de veremeyen Samatta için opsiyon kullanılmayacak

    Antwerp, beklentilerin uzağında kalan Samatta için satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Antwerp Samatta için opsiyon kullanmayacak

    2020'de büyük beklentilerle Fenerbahçe 'ye transfer olan Mbwana Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremedi. Voetbal 24'ün haberine göre Belçika ekibi, flaş bir transfer olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Samatta, Antwerp takımında da istenilen performansı gösteremedi. Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, 63. dakikada da krımızı kart ile oyun dışında kalmıştı.



    ALTAY YÜREKLERE SU SERPTİ
    105 gün sonra Fenerbahçe'nin kalesine geçen Altay Bayındır, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı. Ağır sakatlığının ardından 105 gün sonra Giresun maçıyla sahalara geri dönen Altay Bayındır'ın performansı yüreklere su serpti. Adeta bıraktığı yerden devam eden Altay Bayındır'a sosyal medyadan da övgü yağdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar "Özgüveni takıma da olumlu yansıdı. Takımdaki yerinin tartışmasız olduğunu bir kere daha gösterdi" yorumlarını yaptılar.



    YAYIN İHALESİ İÇİN 15 TEKLİF
    TFF dün gerçekleştirilen yayın ihalesine 14 firmanın 15 teklif sunduğunu açıkladı. Açıklama" "İhale için yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca "Mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır" ifadesi de kullanıldı.



        RİCARDO QUARESMA ÇILGINA DÖNDÜ...
        Portekiz'de Guimaraes forması giyen Ricardo Quaresma, Belenenses karşısında takımı 1-0 gerideyken 90. dakikada yerde kalan rakip oyuncunun zaman çalmasına tepki gösterdi. Sedye gelmesini bekleyemeyen Quaresma rakibini kucağına alarak kenara taşımak istedi. Quaresma bu hareketinin ardından sarı kart gördü. Maçı Belenenses 1-0 kazandı.



        DOPİNG YAPAN PATENCİ OLİMPİYATTA YARIŞACAK
        Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesi dopingli olduğu tespit edilen Rus artistik buz pateni sporcusu Kamila Valieva'nın (15) yaşından dolayı olimpiyatlarda yarışabileceğine karar verdi. Kamila Valieva'nın madalya kazanması halinde, kendisinin madalya töreninde yer almayacağı da bildirildi.



        12 DEV ADAM'IN KADROSU BELLİ OLDU
        Türkiye'nin FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Yunanistan maçı kadrosu belli oldu: Buğrahan, Larkin, Erten (A.Efes), Oğuz (Bahçeşehir), Furkan, Egehan, Kenan (Beşiktaş), Doğuş (Darüşşafaka), Melih, Metecan , Şehmus (F.Bahçe Beko), Onuralp (Bursaspor), Sadık, Okben (G.Saray), Muhsin, Berk (TOFAŞ), Samet (T. Telekom), Sertaç (Barcelona).



            YURİ GORSHKOV'U ASLAN'A YAZDILAR
            Rus basını, G.Saray'ın 22 yaşındak i sol bek Yuri Gorshkov'un menajer i ile görüştüğünü manşetlerine taşıdı. Süper Lig 'de oldukça zor bir dönem geçiren Galatasaray için transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara forması giyen 22 yaşındaki sol bek Yuri Gorshkov ile ilgilendiği iddia edildi. Rus basınından RB Sport'un edindiği bilgilere göre Galatasaray, Gorshkov'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Menajer ile temasa geçilerek 22 yaşındaki oyuncunun transfer durumuna ilişkin bilgi alındı. Fakat henüz kulübü Krylya Sovetov ile bir temasta bulunulmadığı ilerleyen günlerde bu temasın gerçekleşebileceği ifede edildi.



            NELSSON HESABINI KAPATTI!
            Galatasaray'ın Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Nelsson'un tepkilerden dolayı hesabını kapattığı düşünülüyor.



            NECATİ ATEŞ'TEN TERIM'Lİ GÖNDERME
            Necati Ateş, Torrent'in sözlerine Fatih Terim fotosuyla cevap verdi. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten Fatih Terim paylaşımı geldi. Bu paylaşımın Torrent'e cevap olduğu tahmin ediliyor. Kayserispor maçının ardından Torrent "Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi" ifadesini kullanmıştı.



                HATAY GÖZTEPE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ
                Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor evinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. 36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. 45. dakikada Hatayspor ikinci golünü buldu. Ceza sahası önünde topla buluşan El Kaabi'nin sert şutu filelere gitti: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 2. yarıda Göztepe daha atak bir görüntü çizdi. 59'da Halil Akbunar ile farkı 1'e indirdiler: 2-1. Ancak kalan dakikalarda Hatay hata yapmayınca maçı 2-1 kazandı.

                1 GÜNLÜK İZİN BİTTİ HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
                Dünü dinlenerek geçiren Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına bugün yeniden start verecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekşeşecek antrenmanın sabah saatlerinde yapılacağı bildirildi. G.Saray son maçında Kayseri ile evinde 1-1 berabere kalmıştı.

                POTADA TÜRKİYE KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR
                Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Gaziantep Basketbol ile Galatasaray Nef saat 18.00'de karşılaşacak. Diğer maçta ise TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak. Yarın ise Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka ve Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.

                BOSTON SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI
                NBA'de Atlanta Hawks'u 105- 95 yenen Boston Celtics, peş peşe 8. galibiyetini aldı. Celtics'in All Star oyuncusu Jayson Tatum, 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Diğer maçta Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla öne çıktığı Indiana Pacers mücadelesinden 129-120 galip ayrıldı.

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                Haberler Spor Bekleneni Antwerp'de de veremeyen Samatta için opsiyon kullanılmayacak
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