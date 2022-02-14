Yayın ihalesiyle ilgili flaş açıklama: Hayalcilikten öteye geçmez

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde teklif süresi sona erdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Özdemir, "Bu ihalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanması ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ise açıklamasında, "Naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi mutlu edecek bir rakamla sonuçlanması en büyük arzumuz. Finansal problemlerimiz çözüm bulmazsa Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesi hayalcilikten öteye geçmez. Bu ihalenin kulüplerimizin finansal sorunlarına çare olacağını ümit ederek Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"KULÜPLERİMİZİN FİNANSAL PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM OLACAK"

"Kulüpler Birliği olarak öyle umut ediyoruz ki ihale sürecinden ortaya çıkacak netice, gelirlerinin yüzde 80'ini yayın gelirlerinden bağlı olan kulüplerimizin finansal problemlerine çözüm olacak"