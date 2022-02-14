Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Terim'in rekorunu kırabilir

Trabzonspor 60 puanla liderlik koltuğunda otururken bu başarıda şüphesiz en önemli pay sahiplerinden biri de teknik direktör Abdullah Avcı...
Lider Trabzonspor'un başarısında büyük payı olan tecrübeli teknik direktör son dönemdeki performansıyla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini topluyor.
Abdullah Avcı, geçen sezon göreve geldiği Trabzonspor'da toplamda 57 Süper Lig maçına çıktı. 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Puan ortalaması 2.2... Fırtına 84 gol atarken 40 da gol yedi.