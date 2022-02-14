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    • 14.02.2022 15:17
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    • 14.02.2022 15:24
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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Terim'in rekorunu kırabilir

    Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı, 'Bordo-Mavililer'in bu sezon Süper Lig'de Karadeniz Fırtınası estirmesinde büyük pay sahibi oldu. Avcı böyle giderse, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim’in puan ortalamasını geçebilir.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Rekor kıran Avcı

    Trabzonspor 60 puanla liderlik koltuğunda otururken bu başarıda şüphesiz en önemli pay sahiplerinden biri de teknik direktör Abdullah Avcı...

    Lider Trabzonspor'un başarısında büyük payı olan tecrübeli teknik direktör son dönemdeki performansıyla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini topluyor.

    Abdullah Avcı, geçen sezon göreve geldiği Trabzonspor'da toplamda 57 Süper Lig maçına çıktı. 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Puan ortalaması 2.2... Fırtına 84 gol atarken 40 da gol yedi.

        Galatasaray Eski Teknik Direktörü Fatih Terim, 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 şampiyonluk yaşadı. 4 sezonda 136 maçta 314 puan topladı. 2.3 puan ortalaması tutturdu.

        Abdullah Avcı, Trabzonspor'da kaldığı süre boyunca birçok rekor kırdı. Şimdi ise Süper Lig'de en çok şampiyonluğu olan Fatih Terim'in puan ortalaması yakalamak üzere...

        Abdullah Avcı, geçen sezon 32 maçta 65 puan, bu sezon ise 25 maçta 60 puan topladı. Bu sezon ise 2.4 puan ortalamasına ulaştı.

        Tecrübeli hoca iki sezon sonunda 70 maça çıkacak. Trabzonspor bu sezonu 96 puanla tamamlarsa Avcı 2.3 puan ortalaması tutturuyor.
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