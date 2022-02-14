Galatasaray'da şok iddia! Domenec Torrent otorite kuramadı disiplin sağlayamıyor

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent, tartışmaların odak noktasındaki isim oldu. Torrent yönetiminde ligde 5 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 yenilgi, 2 beraberlik alıp galibiyetle tanışamayan Sarı-Kırmızılı takımla ilgili çarpıcı bir iddia da gündeme geldi.
Galatasaray'a ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak geleceği söylenen Terim'in görevine son verilmesinin ardından ise teknik direktör olarak göreve başlayan Domenec Torrent'in takımın üzerindeki otoritesinin zayıf olduğu ve futbolcular arasında disiplini sağlamakta zorlandığı öne sürülüyor.
Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmadığı iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde İspanyol çalıştırıcı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.