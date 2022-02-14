Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.02.2022 14:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2022 15:03
    ABONE OL

    Galatasaray'da şok iddia! Domenec Torrent otorite kuramadı disiplin sağlayamıyor

    Yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında galibiyetle tanışamayan ve Süper Lig'de 13. sırada yer alan Galatasaray'da İspanyol teknik adamla ilgili şok bir iddia gündeme geldi. Domenec Torrent'in takımın üzerindeki otoritesinin zayıf olduğu ve futbolcular arasında disiplini sağlamakta zorlandığı öne sürülüyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Şok iddia: Torrent Florya’da sallantıda

    Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent, tartışmaların odak noktasındaki isim oldu. Torrent yönetiminde ligde 5 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 yenilgi, 2 beraberlik alıp galibiyetle tanışamayan Sarı-Kırmızılı takımla ilgili çarpıcı bir iddia da gündeme geldi.

    Galatasaray'a ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak geleceği söylenen Terim'in görevine son verilmesinin ardından ise teknik direktör olarak göreve başlayan Domenec Torrent'in takımın üzerindeki otoritesinin zayıf olduğu ve futbolcular arasında disiplini sağlamakta zorlandığı öne sürülüyor.

    Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmadığı iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde İspanyol çalıştırıcı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.

        Ayrıca alınan kötü sonuçlar sonrası takımdaki geleceği tartışılan Torrent'in görevine son verilebileceği iddiaları da İspanyol hocanın Florya'daki otoritesini zayıflatıyor. Yönetimin de ayrılık haberleri ile ilgili bir açıklama yapmamasının Torrent'in takımın üzerinde hakimiyet kurmasını engellediği düşünülüyor.

        Torrent'in oyuncular üzerindeki otoritesinin zayıf olmasının ise hem idmanlarda hem de maçlarda sahaya olumsuz yansıdığı ifade ediliyor. Öte yandan başkan Burak Elmas'ın Domenec Torrent tercihinin yönetim içinde de tartışmaya yol açtığı öne sürülüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6 muhalif parti HDPKK ile gizli ilişki yaşayacak!
        Haberler Spor Galatasaray'da şok iddia! Domenec Torrent otorite kuramadı disiplin sağlayamıyor
            SON DAKİKA