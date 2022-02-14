Galatasaray'da şok iddia! Domenec Torrent otorite kuramadı disiplin sağlayamıyor

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent, tartışmaların odak noktasındaki isim oldu. Torrent yönetiminde ligde 5 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 yenilgi, 2 beraberlik alıp galibiyetle tanışamayan Sarı-Kırmızılı takımla ilgili çarpıcı bir iddia da gündeme geldi.