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    Süper Lig'de şiddetli Fırtına! Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'u yenerek şampiyonluk için geri sayıma geçti

    Karadeniz Fırtınası, 13. dakikada Visca ile öne geçti. İlk yarıda Cornelius ve Bakasetas ile direkleri geçemedi. Bordo-Mavililer, 67’de Nwakaeme’nin pasında Visca ile yine sevindi. Skoru Cikalleshi belirledi. Fırtına şampiyonluk için artık geri sayıma geçti...

    Şampiyonluk fırtınası

    Trabzon şampiyonluğa koşuyor. Karadeniz Fırtınası evinde takipçisi Konyaspor'u 2-1 yendi. 13. dakikada Cornelius'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0... 23'te Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius'un kafa vuruşu direkten dışarı çıktı.Trabzon kıran kırana geçen maçta evinde Konyaspor'u devirdi.



    İKİNCİ KEZ DİREKLERİ GEÇEMEDİ
    30. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı frikikte, top üst direğe çarparak auta gitti. 43'te Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunu Sehic iki hamlede kurtardı.



    NWAKAEME TOPU VERMEDİ!
    61'de Nwakaeme'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 67'de Nwakaeme ceza sahası içinde 8 oyuncuyu ekarte ettikten sonra Edin Visca'yı gördü. Boşnak yıldız affetmedi: 2-0.



        CİKALLESHİ'DEN MÜTHİŞ GOL
        83'te ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, top yere inmeden dönerek yaptığı vuruşla Uğurcan'ı mağlup etti: 1-2. Trabzonspor, takipçisi Konyaspor ile puan farkını 12'ye çıkardı.



        ANTHONY NWAKAEME RESİTALİ
        Trabzon'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme, Konya maçında takımının attığı 2. gol öncesi akrobatik hareketlerle adeta futbol resitali sundu. Nwakaeme, rakip savunmayı çalıma dizerek Edin Visca'ya asisti yapan isim oldu. Tribünleri ayağa kaldırdı.



        TRABZONSPOR'DAN KIRMIZI TEPKİSİ!
        Trabzonsporlu futbolcular, Soner Dikmen'in 40. dakikada Visca'ya yaptığı faulde oyuncunun 2. sarıdan kırmızı kart görmesi bekledi. Hakem Mete Kalkavan ise kartına başvurmadı. Bu karar Trabzonsporlular'ın tepkisine yol açtı. Bordo- Mavili taraftarlar da Kalkavan'ın kırmızı kartı atladığı yönünde yorumlar yaptı. Trabzon cephesi sarı kartı bulunan Soner'in bu pozisyonda 2. sarıdan kırmızı kart görmesini bekledi. Hakem ise aynı görüşte değildi.



            EDİN VİSCA PARASINI ÇIKARDI
            Son 3 maçta attığı gollerle takımına galibiyeti kazandıran Edin Visca, Trabzonspor'un kasasına 8.1 milyon TL'lik bir galibiyet primi girmesini sağladı. Yarım sezonluk maaşı olan 11 milyon TL'nin önemli kısmını çıkardı. Edin Visca, G.Saray ve Kasımpaşa'dan sonra Konyaspor önünde de galibiyeti getiren isimdi.



            ZİRVEDE ARTIK IŞIĞI GÖRÜYORUZ
            Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Konyaspor galibiyet i sonrasında taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası konuştu. Avcı, şampiyonluk için, "Şampiyonluk ışığını mı görüyoruz, acaba bunu mu söylesek..." diyerek zafere olan inancını dile getirdi. Avcı ayrıca şunları söyledi: Bizim için harika geçen bir sezon oluyor. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttiğimizi ve şehrin bunu istediğini biliyoruz. Harika bir 25 maç geçti. Kalan bölümde en n iyisini yapmak istiyoruz.



            TRABZONSPOR'UN ACI GÜNÜ
            Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçı tribünden takip eden ve karşılaşma esnasında kalp krizi geçiren Eyüp Yusuf isimli taraftar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu haber Trabzonspor camiasını yasa boğdu.

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            Haberler Spor Süper Lig'de şiddetli Fırtına! Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'u yenerek şampiyonluk için geri sayıma geçti
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