Süper Lig'de şiddetli Fırtına! Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'u yenerek şampiyonluk için geri sayıma geçti

Trabzon şampiyonluğa koşuyor. Karadeniz Fırtınası evinde takipçisi Konyaspor'u 2-1 yendi. 13. dakikada Cornelius'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0... 23'te Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius'un kafa vuruşu direkten dışarı çıktı.Trabzon kıran kırana geçen maçta evinde Konyaspor'u devirdi.
NWAKAEME TOPU VERMEDİ!
61'de Nwakaeme'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 67'de Nwakaeme ceza sahası içinde 8 oyuncuyu ekarte ettikten sonra Edin Visca'yı gördü. Boşnak yıldız affetmedi: 2-0.