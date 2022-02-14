Süper Lig'de şiddetli Fırtına! Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'u yenerek şampiyonluk için geri sayıma geçti





ZİRVEDE ARTIK IŞIĞI GÖRÜYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Konyaspor galibiyet i sonrasında taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası konuştu. Avcı, şampiyonluk için, "Şampiyonluk ışığını mı görüyoruz, acaba bunu mu söylesek..." diyerek zafere olan inancını dile getirdi. Avcı ayrıca şunları söyledi: Bizim için harika geçen bir sezon oluyor. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttiğimizi ve şehrin bunu istediğini biliyoruz. Harika bir 25 maç geçti. Kalan bölümde en n iyisini yapmak istiyoruz.