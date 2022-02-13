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    • Spor
    • 13.02.2022 23:09
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    • 13.02.2022 23:09
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    GalatasarayMbaye Diagne'den sitem dolu veda mesajı! Gel dediler geldim git dediler gittim

    Galatasaray karşılık olarak anlaştığı Mbaye Diagne ile yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından bir veda mesajı paylaşan Diagne sitem dolu sözler kullandı. Diagne "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım." dedi.

    Diagne’den sitem dolu veda mesajı!

    Galatasaray'da sakatlığı sonrası sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

    SİTEM DOLU VEDA MESAJI
    Senegalli forvet paylaşımında, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." ifadelerine yer verdi.

    23 MAÇTA SADECE 4 GOL ATABİLDİ
    Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta süre alan 30 yaşındaki santrfor, 4 kez fileleri sarsmıştı.Galatasaray'da sakatlığı sonrası sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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