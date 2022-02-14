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    • Spor
    • 14.02.2022 17:45
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    • 14.02.2022 18:00
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    Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan takvim.com.tr'ye konuştu: Futbolcuların isyan etmesi gerekiyor

    Son dakika haberleri... Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden olan Ümit Karan, Sarı-Kırmızılı takımın son durumunu takvim.com.tr'ye yorumladı. Takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent için "Performansı yeterli değil. Coşkusunu sahaya yansıtmalı" ifadesini kullanan Ümit Karan, futbolcular için ise, "Giydikleri formanın ağırlığını bilmeliler ve artık sahada kötü gidişe karşı isyan bayrağını açmalılar" ifadelerini kullandı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Futbolcuların isyan etmesi gerekiyor

    Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'ın mevcut durumunu Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan, takvim.com.tr'ye değerlendirdi.

    Galatasaray'ın sahada aldığı kötü sonuçların yanı sıra psikoljik olarak da kötü bir süreçten geçtiğini ifade eden Karan, Sarı-Kırmızılı takımla ilgili şunları söyledi:

    "FUTBOLCULAR FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLMELİ"
    Galatasaray hiç alışık olmadığı şekilde çok kötü bir sezon geçiriyor. Umarım takım bir çıkış yakalar. Oyuncular çok tedirgin. Sanki ayaklarına beton bağlamışlar. Psikolojik olarak takımın ayağa kalkması gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların da formanın, takımın büyüklüğünü bilmesi lazım. Galatasaray'da artık futbolcuların bayrağı eline alması ve isyan etmesi gerekiyor. Mevcut duruma tepki vermek şart"

    "DOMENEC TORRENT YETERLİ DEĞİL"
    "Domenec Torrent'in Galatasaray'da şu an gösterdiği performans yeterli değil. Üzerindeki baskıyı kırmak için acil bir galibiyete ihtiyacı var. Torrent şu ana kadar büyük organizasyonların içinde ikinci adam olarak da olsa yer almış bir hoca ancak biz kenardaki coşkuyu sahaya yansıtan hocalarla çalışmaya alışkınız. Onun da bu coşkuşu kulübede yansıtması gerekiyor. Futbolcuları ve taraftarı ateşlemesi şart"

        "GALATASARAY ÇİFT FORVET OYNAMALI"
        "Galatasaray'ın gol yollarında büyük sıkıntı çektiği bir gerçek. Bence artık Galatasaray'ın çift forvete dönmesi gerekiyor. 4-1-4-1 olur ya da 4-4-2 fark etmez... Gomis'in Kayserispor karşısında ileride ne kadar yalnız kaldığını gördük. Tüm takım Gomis'e endeksli bir oyun oynadı. O yüzden çift forvetli sistem daha iyi olacaktır."

        "PLANLAMA HATASI SONUÇLARDAN BELLİ OLUYOR"
        "Galatasaray'ın genç bir kadrosu var ama bu genç kadronun yarışmacı kimliği yok. Dolayısıyla alınan sonuçlardan da kadro yapılanmasında hata olduğu belli oluyor. Eğer Galatasaray aldığı genç oyunculardan hem sahada verim almak hem de para kazanmak istiyorsa bu oyuncuların gelişimi için çabalamalı. Oyunculara hem fiziksel hem de mental yükleme sağlanmalı"

        "AVRUPA GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
        "Lige havlu atan, kupadan elenen bir Galatasaray var. Dolayısıyla artık Avrupa Ligi Sarı-Kırmızılılar için çok önemli. Futbolcular da teknik heyet de bir an önce toparlanmalı. Sezonun geri kalan kısmı için Avrupa Galatasaray adına çok önemli"
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