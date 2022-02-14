Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan takvim.com.tr'ye konuştu: Futbolcuların isyan etmesi gerekiyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'ın mevcut durumunu Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan, takvim.com.tr'ye değerlendirdi.
Galatasaray'ın sahada aldığı kötü sonuçların yanı sıra psikoljik olarak da kötü bir süreçten geçtiğini ifade eden Karan, Sarı-Kırmızılı takımla ilgili şunları söyledi:
"FUTBOLCULAR FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLMELİ"
Galatasaray hiç alışık olmadığı şekilde çok kötü bir sezon geçiriyor. Umarım takım bir çıkış yakalar. Oyuncular çok tedirgin. Sanki ayaklarına beton bağlamışlar. Psikolojik olarak takımın ayağa kalkması gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların da formanın, takımın büyüklüğünü bilmesi lazım. Galatasaray'da artık futbolcuların bayrağı eline alması ve isyan etmesi gerekiyor. Mevcut duruma tepki vermek şart"
"DOMENEC TORRENT YETERLİ DEĞİL"
"Domenec Torrent'in Galatasaray'da şu an gösterdiği performans yeterli değil. Üzerindeki baskıyı kırmak için acil bir galibiyete ihtiyacı var. Torrent şu ana kadar büyük organizasyonların içinde ikinci adam olarak da olsa yer almış bir hoca ancak biz kenardaki coşkuyu sahaya yansıtan hocalarla çalışmaya alışkınız. Onun da bu coşkuşu kulübede yansıtması gerekiyor. Futbolcuları ve taraftarı ateşlemesi şart"