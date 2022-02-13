Trabzonspor Konyaspor canlı maç izle! TS Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın 11’leri...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor'u konuk edecek. Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, Trabzonspor'da ise puan durumu 57! Lider Trabzonspor'da Bruno Peres kırmızı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Taraftarlar maç saati yaklaştıkça araştırmalarını hızlandırdı. Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maçın 11'leri belli oldu mu, muhtemel 11'lerde kimler var? Trabzonspor Konyaspor canlı maç nasıl izlenir? İşte Trabzonspor Konyaspor canlı maç izleme linki ve merak edilen soruların yanıtları...
TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi.
EVİNDE KAYBETMİYOR
Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.
SARI KART ALARMI
Bordo-mavili takımda, kritik Konyaspor maçı öncesi Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftada oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.