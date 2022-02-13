Trabzonspor bugün takipçisi Konyaspor ile karşılaşıyor! Rakibini yenerse aradaki puan farkı 12'ye çıkıyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bugün ikinci sırada yer alan Konyaspor ile karşılaşacak. Karadeniz Fırtınası bu maçtan 3 puan kazanarak rakiplerine 'Artık bu iş bitti... Şampiyonluğu benden alamazsınız!" mesajı vermek istiyor.
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Trabzonspor'un 57, Konyaspor'un ise 48 puanı var.
Bordo-Mavililer'de bu karşılaşma öncesi yapılan antrenmanlarda rakibin özellikle takım oyununa çok bağlı kaldığına ve yapılan basit hataları değerlendirdiğine vurgu yapan teknik direktör Abdullah Avcı, formda hücum oyuncularının sergileyeceği performansa çok güveniyor.