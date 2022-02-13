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    Trabzonspor bugün takipçisi Konyaspor ile karşılaşıyor! Rakibini yenerse aradaki puan farkı 12'ye çıkıyor

    Bordo-Mavililer 40 bin taraftarı önünde ligin flaş ekibi Konyaspor'u yenerek "Bu saatten sonra benden şampiyonluğu alamazsınız" mesajı vermek istiyor...

    Bir maçtan daha fazlası!

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bugün ikinci sırada yer alan Konyaspor ile karşılaşacak. Karadeniz Fırtınası bu maçtan 3 puan kazanarak rakiplerine 'Artık bu iş bitti... Şampiyonluğu benden alamazsınız!" mesajı vermek istiyor.

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    Trabzonspor'un 57, Konyaspor'un ise 48 puanı var.

    Bordo-Mavililer'de bu karşılaşma öncesi yapılan antrenmanlarda rakibin özellikle takım oyununa çok bağlı kaldığına ve yapılan basit hataları değerlendirdiğine vurgu yapan teknik direktör Abdullah Avcı, formda hücum oyuncularının sergileyeceği performansa çok güveniyor.

        Kanat oyuncuları Nwakaeme ve Visca'nın maçta daha fazla sorumluluk almalarını ve daha çok pozisyon üretmelerini isteyen Avcı, forvetin arkasında yer alacak isimlerin de bol bol şut çekmelerini istedi.

        Trabzonspor'da kritik karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Peres ile sakatlığı devam eden Koita forma giyemeyecek, ağrıları devam eden Marek Hamsik'in oynayıp oynayamayacağı ise maç günü netlik kazanacak.

        HÜCUM GÜCÜNE GÜVENİYOR
        Trabzonspor Bakasetas, Nwakaeme, Visca ve Cornelius'un etkili oyunlarıyla sonuca gitmeyi planlıyor.
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            Haberler Spor Trabzonspor bugün takipçisi Konyaspor ile karşılaşıyor! Rakibini yenerse aradaki puan farkı 12'ye çıkıyor
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