Trabzonspor bugün takipçisi Konyaspor ile karşılaşıyor! Rakibini yenerse aradaki puan farkı 12'ye çıkıyor

Bordo-Mavililer'de bu karşılaşma öncesi yapılan antrenmanlarda rakibin özellikle takım oyununa çok bağlı kaldığına ve yapılan basit hataları değerlendirdiğine vurgu yapan teknik direktör Abdullah Avcı, formda hücum oyuncularının sergileyeceği performansa çok güveniyor.