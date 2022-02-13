Paris Saint Germain'e 4.6 milyarlık antrenman tesisi! Tesiste yok yok

Dünyanın en değerli kulüplerinden Paris Saint Germain, önümüzdeki yıl kavuşacağı yeni antrenman tesisleriyle parmak ısırtacağa benziyor. Yaklaşık 910 milyon Euro'luk oyuncu kadrosuna sahip olan PSG, yıldız oyuncuları için hayalleri gerçeğe dönüştürecek.

PSG'nin yeni antrenman tesisleri 2023 yılında tamamlanacak. 300 milyon Euro (Yaklaşık 4 milyar 600 milyon lira)'ya mal olacak tesisler özellikleriyle dikkat çekiyor. 74 hektarlık alana sahip olan yeni tesiste her şey en küçük ayrıntısına kadar düşünüldü. Teknolojinin tüm özelliklerinden yararlanıldı. Toplamda 180 sporcunun faydalanabileceği tesiste havuz, hamam ve 48 kişilik sporculara ait özel odalar yer alıyor. Ayrıca tesislerde birçok etkinlik alanları yer alacak. 4'ü ısıtmalı hibrit olmak üzere toplam 17 sahadan oluşacak tesisler Avrupa'da bir ilk olacak.

TATİL BELDESİ GİBİ

Projenin tamamlanması sonrasında Messi, Mbappe, Neymar, Icardi ve Di Maria gibi isimler hem tatil hem de çalışma alanına kavuşacaklar.