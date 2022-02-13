Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da 34 milyon liralık prim buhar oldu

Şu ana kadar 10 yenilgi yaşayan Galatasaray 22 milyon 700 liralık gelirden oldu. Sarı-Kırmızılılar aldığı 8 beraberlikle de 11 milyon 200 bin lirayı elinin tersiyle itti. Böylece toplam 33 milyon 900 bin liralık prim kazanma şansı kaybedildi.