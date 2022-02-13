Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da 34 milyon liralık prim buhar oldu

Tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan Galatasaray sadece sahada değil, kasada da kaybediyor. Süper Lig'de 25 maçta sadece 29 puan alabilen Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelebilecek yaklaşık 34 milyon liralık başarı primini de kaybetmiş oldu.
Federasyonun sezon başında belirlediği rakamlara göre takımlara galibiyet için 2 milyon 700 bin lira, beraberlik için de 1 milyon 400 bin lira prim veriliyor.
Şu ana kadar 10 yenilgi yaşayan Galatasaray 22 milyon 700 liralık gelirden oldu. Sarı-Kırmızılılar aldığı 8 beraberlikle de 11 milyon 200 bin lirayı elinin tersiyle itti. Böylece toplam 33 milyon 900 bin liralık prim kazanma şansı kaybedildi.