Düelloda kazanan yok! Kasımpaşa 2-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasın Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Kasımpaşa 28 puana yükseldi. Alanyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıkarken 40 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Çağan Erciyas'ın geri pasında araya giren ve topu kontrol eden Umut Bozok'un ceza yayının biraz solundan yaptığı vuruşta kaleci Marafona, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu önünde bulan Emirhan Aydoğan, bir süre topu sürdükten sonra pasını sağdan hareketlenen Candeias'a verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı arka direkteki Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz'un ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
42. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Wilson Eduardo'un röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un direk dibinde müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.