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    • Spor
    • 13.02.2022 21:05
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    • 13.02.2022 21:13
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    Düelloda kazanan yok! Kasımpaşa 2-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 25. haftasın Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Kasımpaşa 28 puana yükseldi. Alanyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıkarken 40 puana yükseldi.

    Düelloda kazanan yok!

    Süper Lig'in 25. haftasın Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

    Bu sonuçla Kasımpaşa 28 puana yükseldi. Alanyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça çıkarken 40 puana yükseldi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    15. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Çağan Erciyas'ın geri pasında araya giren ve topu kontrol eden Umut Bozok'un ceza yayının biraz solundan yaptığı vuruşta kaleci Marafona, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    27. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu önünde bulan Emirhan Aydoğan, bir süre topu sürdükten sonra pasını sağdan hareketlenen Candeias'a verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı arka direkteki Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz'un ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

    42. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Wilson Eduardo'un röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un direk dibinde müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İKİNCİ YARI
        65. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tarkan Serbest'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Muleka, topu uygun durumdaki Fall'ın önüne bıraktı. Fall'ın altıpasın içinden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

        68. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Evren Eren Elmalı'nın soldan ortasında Muleka'nın penaltı noktası civarından uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.

        74. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Tayfur Bingöl, ceza yayı içinde pasını Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan, sol çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2.

        84. dakikada Mabil'in soldan ortasında Muleka'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü.

        Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
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