Trabzonspor - Konyaspor maçı öncesi kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yavuz hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar Eyüp Yavuz (45) maçı beklediği sırada tribünden kalp krizi geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Eyüp Yavuz'un, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Tabzonspor taraftarı için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor'un mesajı şu şekilde:
"Başımız sağ olsun | İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz."