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    • Spor
    • 13.02.2022 20:13
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    • 13.02.2022 20:13
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    Borussia Dortmund rüzgarı! 3 puan 3 golle geldi

    Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin’i 3-0 yendi. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 46’ya çıkardı ve 52 puanı bulunan lider Bayern Münih’in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Union Berlin ise 34 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

    Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin'i 3-0 yendi.

    Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftasında "An der Alten Försterei" Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

    Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 18. ve 25. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda üstün oyunu sürdüren Borussia Dortmund, 71. dakikada Raphael Guerreiro ile bir gol da buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    DORTMUND 2. SIRADA
    Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı ve 52 puanı bulunan lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

    Union Berlin ise 34 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

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    Haberler Spor Borussia Dortmund rüzgarı! 3 puan 3 golle geldi
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