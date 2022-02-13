Başakşehir yenileriyle güldü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Maçı ev sahibi Başakşehir 2-0 kazandı... İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Pizzi ve Serdar Gürler kaydetti. Bilindiği gibi Pizzi devre arasında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilmişti... Bir başka yeni transfer Serdar Gürler de Konyaspor'dan kadroya dahil edildi... İstanbul ekibinin attığı ilk golde ise asisti yapan isim yine yeni transferlerden Trezeguet oldu. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 40'a yükseltti. Konuk ekip Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir gelecek hafta Rizespor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

ADANA'DA KARDEŞ PAYI

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile Denizlispor golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip maç boyunca galibiyet için önemli fırsatlar buldu ancak değerlendiremedi. 49. dakikada Adanaspor'un Bruns'la sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı içinde Ulaş'ın yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. 56'da Adanaspor'da Tetteh kale önünde olmasına rağmen topu ağlarla buluşturamadı.

NWAKAEME GÖRÜŞME ODASINA!

Trabzon'da merakla beklenen Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmeleri Konya maçının ardından resmen başlıyor. Nijeryalı oyuncu bu görüşmelere son noktayı koymak için menajerini Türkiye'ye çağırdı.

LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Demir Grup Sivasspor- Yeni Malatyaspor, 16.00'da Antalyaspor- Karagümrük, 19.00'da ise Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçları oynanacak.

FRANSA'DAN BURAK İDDİASI

Burak Yılmaz için transfer döneminde Salernitana çok ısrarcı davranmış fakat yıldız futbolcu takımda kalmıştı. Fransız basını Lille ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun Beşiktaş'a döneceğini iddia etti.

FİLE DERBİSİNDE KAZANAN FENERBAHÇE HDI SİGORTA

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. 140 dakika süren maçın setleri 18-25, 28-30, 25-20, 22-25 şeklinde sona erdi. Fenerbahçe 42 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Galatasaray 32 puanla ligde 6. sırada yer aldı.

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR EVİNDE ASLAN'I DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef'i 99-78 mağlup etti. Yeşil- Beyazlılar maçta ilk yarıyı da 51-35 önde bitirdi. Bursaspor'da Onuralp Bitim 28 sayıyla maça damga vurdu. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 69- 86, Semt Yalova-Pınar Karşıyaka: 80-87, Darüşşafaka-Afyon Bld: 79-73.

EV SAHİBİ VAKIFBANK ZORLANMADAN KAZANDI

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. Haftasında şampiyonluk adaylarından VakıfBank, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0'lık sonuçla mağlup etti. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki mücadele 71 dakika sürdü. Vakıf setleri, 25-15, 25-17, 25-20 kazandı. Vakıfbank'ta en skorer oyuncu Tuğba Şenoğlu oldu. Milli yıldız, mücadeleyi 13 sayıyla tamamladı.

FATİH ARDA İPCİOĞLU 40. SIRADA TAMAMLADI

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepede birinci turu geçemedi... Fatih Arda, Zhangjiakou Ulusal Kayak Atlama Merkezi'nde düzenlenen erkekler bireysel büyük tepe birinci turda 124 metrelik atlayışıyla 109,5 puan toplayarak 40'ıncı sırada yer aldı.

PALMEİRAS'I YENEN CHELSEA ŞAMPİYON OLDU

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Turnuvada üçüncülük maçında ise Mısır temsilcisi El-Ehli, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 4-0 mağlup etmeyi başardı.