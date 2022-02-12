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    • Spor
    • 12.02.2022 13:32
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    • 12.02.2022 13:32
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    Paris Saint Germain'e 4 milyar 600 milyon liralık antrenman tesisi

    Dünyanın en değerli kulüplerinden Paris Saint Germain, önümüzdeki yıl kavuşacağı yeni antrenman tesisleriyle parmak ısırtacağa benziyor. 74 hektarlık alana sahip olan ve yaklaşık 4 milyar 600 milyon lira değerindeki yeni tesiste her şey en küçük ayrıntısına kadar düşünüldü. Teknolojinin tüm özelliklerinden yararlanıldı. Projenin tamamlanması sonrasında Messi, Mbappe, Neymar, Icardi ve Di Maria gibi isimler hem tatil hem de çalışma alanına kavuşacaklar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | 4.6 milyar liralık antrenman tesisi
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    Dünyanın en değerli kulüplerinden Paris Saint Germain, önümüzdeki yıl kavuşacağı yeni antrenman tesisleriyle parmak ısırtacağa benziyor.

    Yaklaşık 910 milyon Euro'luk oyuncu kadrosuna sahip olan PSG, yıldız oyuncuları için hayalleri gerçeğe dönüştürecek.

    PSG'nin yeni antrenman tesisleri 2023 yılında tamamlanacak. Yeni tesislerin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 300 milyon Euro (Yaklaşık 4 milyar 600 milyon lira)'ya mal olacak tesisler özellikleriyle dikkat çekiyor.

    74 hektarlık alana sahip olan yeni tesiste her şey en küçük ayrıntısına kadar düşünüldü. Teknolojinin tüm özelliklerinden yararlanıldı.

    Toplamda 180 sporcunun faydalanabileceği tesiste havuz, hamam ve 48 kişilik sporculara ait özel odalar yer alıyor.

        Ayrıca tesislerde birçok etkinlik alanları yer alacak. 4'ü ısıtmalı hibrit olmak üzere toplam 17 sahadan oluşacak tesisler Avrupa'da bir ilk olacak.

        PSG'nin yeni yaşam alanında doğa severler için muhteşem ayrıntılar mevcut. 2000'den fazla ağaç dikilen projede toplam 4000 bin ağaç dikilmesi planlanıyor.

        Projenin tamamlanması sonrasında Messi, Mbappe, Neymar, Icardi ve Di Maria gibi isimler hem tatil hem de çalışma alanına kavuşacaklar.
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