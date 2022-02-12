Paris Saint Germain'e 4 milyar 600 milyon liralık antrenman tesisi

74 hektarlık alana sahip olan yeni tesiste her şey en küçük ayrıntısına kadar düşünüldü. Teknolojinin tüm özelliklerinden yararlanıldı.

Toplamda 180 sporcunun faydalanabileceği tesiste havuz, hamam ve 48 kişilik sporculara ait özel odalar yer alıyor.