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    • Spor
    • 12.02.2022 13:36
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    • 12.02.2022 13:39
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    Özel haber | Fenerbahçe Sinan Bolat'a kanca attı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer döneminde Gent forması giyen tecrübeli kaleci Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak isteyen ancak Belçika ekibini ikna edemediği için bu transferi bitiremeyen Fenerbahçe, tecrübeli kaleci için girişimlerini sürdürüyor.

    EMRE AKDENİZ
    Özel haber | Fenerbahçe Sinan Bolat’a kanca attı

    Fenerbahçe Sinan Bolat'tan vazgeçmiyor... Berke Özer'in formsuzluğu sebebiyle ara transfer döneminin son gününe kadar Sinan için girişimlerde bulunan ancak Milli file bekçisinin kulübü Gent'i ikna edemeyen Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu ise bu transfer bitirmekte kararlı.

    Sinan'ın Gent ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmeye çalışan ve kısa bir süre önce masaya oturduğu Sinan'dan başka bir kulübe söz vermemesini isteyen Fenerbahçe yönetiminin, haziran ayında bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek istediği öğrenildi.

    Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi kabul eden ancak kulübü Gent'in gidişine izin vermemesi ile Sarı-Lacivertli kulübe imza atamayan Sinan'ın da kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği biliniyor.

    Sinan Bolat'ı bir süre önce Galatasaray da istese de Fenerbahçe'nin transfer döneminin kapanmasına rağmen sezon sonu için 33 yaşındaki eldivenle temaslarını sürdürmesinin Sarı-Lacivertliler'i bu transferde şimdiden favori haline getiriyor.

    Sarı-Lacivertli yönetim, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Berke Özer'in boşluğunu bonservis ödemeden Sinan ile doldurarak Altay Bayındır'ın arkasına tecrübeli bir takviye yapmayı istiyor.
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    Haberler Spor Özel haber | Fenerbahçe Sinan Bolat'a kanca attı
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