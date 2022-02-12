Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi kabul eden ancak kulübü Gent'in gidişine izin vermemesi ile Sarı-Lacivertli kulübe imza atamayan Sinan'ın da kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği biliniyor.

Sinan Bolat'ı bir süre önce Galatasaray da istese de Fenerbahçe'nin transfer döneminin kapanmasına rağmen sezon sonu için 33 yaşındaki eldivenle temaslarını sürdürmesinin Sarı-Lacivertliler'i bu transferde şimdiden favori haline getiriyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Berke Özer'in boşluğunu bonservis ödemeden Sinan ile doldurarak Altay Bayındır'ın arkasına tecrübeli bir takviye yapmayı istiyor.