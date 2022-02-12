Özel Haber I Süper Lig’de Benfica rüzgarı!

Beşiktaş'ın bonservisiyle transfer ettiği ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Altay karşısında sahanın en iyilerindendi. Portekizli yıldız, en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla sahipsiz top kazanan, en fazla adam eksilten isim oldu. Yüzde 86 pas isabet yüzdesi yakaladı. 11.35 km. ile sahanın en çok koşan isimlerindendi.