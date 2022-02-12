Özel Haber I Süper Lig’de Benfica rüzgarı!

Beşiktaş'ın bonservisiyle transfer ettiği ve Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Altay karşısında sahanın en iyilerindendi. Portekizli yıldız, en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla sahipsiz top kazanan, en fazla adam eksilten isim oldu. Yüzde 86 pas isabet yüzdesi yakaladı. 11.35 km. ile sahanın en çok koşan isimlerindendi.
Giresunspor'un Benfica'dan transfer ettiği Chiquinho da ilk sınavında kalitesini gösterdi. Yıldız futbolcu ilk maçında Fenerbahçe ağlarını havalandırdı ve muhteşem bir gole imza attı.
Medipol Başakşehir'in Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pizzi de kalitesini gösteren bir başka futbolcu oldu. Tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.
Portekiz devi Benfica'dan devre arasında Süper Lig'e transfer olan 3 yıldız gelir gelmez imzalarını atmış oldu.