Galatasaray Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Bir süredir ligde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar sahaya kesin zafer parolasıyla çıkacak. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını merak ederek araştırma yapıyor. Peki, GS Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...
GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Kayserispor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
LİGDE SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.
Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.
TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.