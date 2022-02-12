Galatasaray Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Bir süredir ligde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar sahaya kesin zafer parolasıyla çıkacak. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını merak ederek araştırma yapıyor. Peki, GS Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...