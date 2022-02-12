



Maçın en çok puan alan ismi ise Rennes'den Omari oldu. Fransız ekibinin stoperi 7 puan aldı. Doğan Alemdar bu sezon 7 maçta görev aldı. 8 gol yerken 2 kez de kalesini gole kapattı. PSG, Fransa Ligi'nde 59 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Rennes ise 37 puanla 5. Sırada yer alıyor.