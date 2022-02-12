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    • Spor
    • 12.02.2022 11:51
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    • 12.02.2022 11:51
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    Özel Haber I Messi’ye karşı oynayan ilk Türk kaleci! Doğan Alemdar'ın gurur maçı

    Fransa Ligue 1 24. hafta maçında Doğan Alemdar'ın forma giydiği Rennes, Messi ve Mbappe'li Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadelede kazanan, 90+3. dakikada gelen golle belli oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Messi’ye karşı oynayan ilk Türk kaleci!

    Rennes'in sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, performansıyla beğenildi.
    Genç kaleci, PSG'ye karşı forma giyerek bir ilki başardı. Genç yıldız, dünyanın en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi'ye karşı forma giyen ilk Türk kaleci oldu.

    Fransa'nın ünlü gazetesi L'Euipe, PSG-Rennes maçının performans notlarında Doğan Alemdar'a 5 puan verdi. Genç eldiven performans puanlarında Messi'yi geride bıraktı. Arjantinli yıldız 4 puan alabildi.



    Maçın en çok puan alan ismi ise Rennes'den Omari oldu. Fransız ekibinin stoperi 7 puan aldı. Doğan Alemdar bu sezon 7 maçta görev aldı. 8 gol yerken 2 kez de kalesini gole kapattı. PSG, Fransa Ligi'nde 59 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Rennes ise 37 puanla 5. Sırada yer alıyor.

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