Özel Haber I Fırtına gümbür gümbür! Dikkat çeken istatistikler

Bordo-Mavililer, iç sahadaki son maçlarında elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı son 8 maçta sadece 1 gol yedi. Yani toplamda 720 dakika boyunca kalesinde 1 gole izin verdi.