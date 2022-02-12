Özel Haber I Fırtına gümbür gümbür! Dikkat çeken istatistikler

Trabzonspor, bu sezon lig ve kupada ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor... Bordo-Mavililer, hücum hattındaki yıldızlarıyla rakiplerinin başını döndürürken savunmasıyla da farkını ortaya koyuyor.
Bordo-Mavililer, iç sahadaki son maçlarında elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı son 8 maçta sadece 1 gol yedi. Yani toplamda 720 dakika boyunca kalesinde 1 gole izin verdi.
Trabzonspor, 22 Kasım'da karşılaştığı Gaziantep'i evinde 3-0 yendi. Sonrasında sırasıyla, Adana Demirspor ve Hatayspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçti. Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fırtına, 2. yarının ilk maçında Yeni Malatya'yı 1-0 mağlup etti.