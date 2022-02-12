Kupada çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri Turkuvaz Medya’da belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan... Turkuvaz Medya Merkezi'nde çekilen kuralar sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belli oldu... Kupanın favorilerinden Trabzonspor çeyrek finalde Antalyaspor ile eşleşti. Beşiktaş ise Kayserispor ile karşılaşacak... Trabzonspor son 16 turunda Denizlispor'u elemişti... Beşiktaş ise son 16 turunda Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda saf dışı bıraktı... Trabzonspor ve Beşiktaş, rakiplerini elemeleri durumunda birbiriyle eşleşecek... Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak... Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 19, 20 veya 21 Nisan'da, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak... Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final maçlarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.