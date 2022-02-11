Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.02.2022 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2022 15:15
    ABONE OL

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı dün akşam oynanan Beşiktaş - Göztepe maçıyla sona erdi. Çeyrek final ve yarı finalin kura çekimi Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleşti ve eşleşmeler belli oldu. Buna göre Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor ile Beşiktaş çeyrek finalde rakiplerini elemeleri halinde yarı finalde karşı karşıya gelecek. İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya Merkezi'nin ev sahipliği yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu.


    Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş kupada son 8'de mücadele edecek.

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor (Trabzonspor ev sahibi)

    Demir Grup Sivasspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Demir Grup Sivasspor ev sahibi)

    Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Aytemiz Alanyaspor ev sahibi)

    Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Beşiktaş ev sahibi)

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
    Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor / Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

    Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK / Demir Grup Sivasspor-Vavacars Fatih Karagümrük


    FİNAL 26 MAYIS 2022'DE
    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Kupanın sahibi ise 26 Mayıs 2022'de oynanacak finalde belli olacak. Karşılaşmanın yeri ve stadyumu TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.

        YENİ KURAL DEVREYE GİRECEK
        Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon başı yeni bir düzenleme yapılmıştı. TFF'nin kararına göre, organizasyonda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

        TOPLU SONUÇLAR
        Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-2
        F. Karagümrük-Konyaspor: 5-4 (Uzt.)
        Fenerbahçe-Kayserispor: 0-1
        Bandırmaspor-Sivasspor: 2-4



        Hatayspor-Antalyaspor: 0-2
        Denizlispor-Trabzonspor: 1-2
        Alanyaspor-Adana Demir: 5-3 (Pen.)
        Beşiktaş-Göztepe: 3-1 (Pen.)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ankara’da kritik zirve: İndirim formülleri masada!
        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
            SON DAKİKA