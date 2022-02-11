Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'den takvim.com.tr'ye özel açıklama | Songül Soysal... Ziraat Türkiye Kupası, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan törende belli oldu.
Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ali Düşmez, takvim.com.tr'ye özel açıklamada bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. 8 takımın çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Çeyrek finalde seri başı takımlar Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor oldu. Seri başı olmayan takımlar ise Karagümrük, Antalyaspor, Kayserispor ve Gaziantep oldu.
Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre;
Trabzonspor - FTA Antalyaspor
Sivasspor - Fatih Karagümrük
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
Alanyaspor - Gaziantep FK