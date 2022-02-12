Emre Belözoğlu yönetiminde son olarak Fenerbahçe 'yi deviren Başakşehir, 4 maç aranın ardından kazanmıştı. İstanbul ekibi, şimdi ise son olarak Sivasspor 'u 5-1 deviren Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi maçı kazanıp, yeni bir seri yakalamak isterken, Antep ise yeniden üst sıralara tırmanın peşinde. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle, Duarte ve Tolga ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Gaziantep'te ise Kitsiou sarı kart cezalısı.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trezeguet, Pizzi, Chadli, Okaka

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Tosca, Djilobodji, Mendyl, Furkan, Vetrih, Recep, Maxim, Muhammet



BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir - Gaziantep FK maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.