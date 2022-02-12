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    • Spor
    • 12.02.2022 16:08
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    • 12.02.2022 16:08
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    Başakşehir - Gaziantep FK canlı anlatım izle!

    Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 4 maçlık galibiyet hasretine Fenerbahçe deplasmanında son veren Emre Belözoğlu'nun ekibi, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Başakşehir - Gaziantep FK

    Emre Belözoğlu yönetiminde son olarak Fenerbahçe 'yi deviren Başakşehir, 4 maç aranın ardından kazanmıştı. İstanbul ekibi, şimdi ise son olarak Sivasspor 'u 5-1 deviren Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi maçı kazanıp, yeni bir seri yakalamak isterken, Antep ise yeniden üst sıralara tırmanın peşinde. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle, Duarte ve Tolga ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Gaziantep'te ise Kitsiou sarı kart cezalısı.

    BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
    BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trezeguet, Pizzi, Chadli, Okaka

    GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Tosca, Djilobodji, Mendyl, Furkan, Vetrih, Recep, Maxim, Muhammet


    BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir - Gaziantep FK maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

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    Haberler Spor Başakşehir - Gaziantep FK canlı anlatım izle!
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