Gelecek sezonun planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe'den Januzaj flaş hamlesi geldi





BELÇİKA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Daha önce Manchester United ve Dortmund formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Adnan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı.

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