Şampiyonluk yarışına havlu attı transfere sarıldı! Fenerbahçe'den Adnan Januzaj için flaş hamle

Bu sezon şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe yeni sezonun planlamasına başladı... Başta Joachim Löw ve Jorge Jesus olmak üzere birçok teknik adamla görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler transfer konusunda da sessiz ve derinden adımlar atıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili çalışmalar yürüten yönetimin ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Real Sociedad formasını giyen Adnan Januzaj'a resmen talip oldu.
Sezon sonunda İspanyol kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Belçikalı yıldızın menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içinde bir görüşme yapması bekleniyor.