Şampiyonluk yarışına havlu attı transfere sarıldı! Fenerbahçe'den Adnan Januzaj için flaş hamle





Januzaj'la çok sayıda takımın ilgilendiği ve menajer Ranjbar'ın tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararın verileceği belirtiliyor. Daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.