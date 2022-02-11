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    • Spor
    • 11.02.2022 12:48
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    • 11.02.2022 12:48
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    Şampiyonluk yarışına havlu attı transfere sarıldı! Fenerbahçe'den Adnan Januzaj için flaş hamle

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Şampiyonluk yarışı ve Türkiye Kupası'na havlu atan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer planlaması başladı. Sessiz şekilde çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip, Adnan Januzaj'a resmen talip oldu. Real Sociedad'da sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çeken Türk asıllı isim için başka takımların da devrede olduğu öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe transfere sarıldı!

    Bu sezon şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe yeni sezonun planlamasına başladı... Başta Joachim Löw ve Jorge Jesus olmak üzere birçok teknik adamla görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler transfer konusunda da sessiz ve derinden adımlar atıyor.



    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili çalışmalar yürüten yönetimin ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Real Sociedad formasını giyen Adnan Januzaj'a resmen talip oldu.



    Sezon sonunda İspanyol kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Belçikalı yıldızın menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içinde bir görüşme yapması bekleniyor.



        Januzaj'la çok sayıda takımın ilgilendiği ve menajer Ranjbar'ın tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararın verileceği belirtiliyor. Daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.



        Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Adnan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı.



        13 kez Belçika formasını giyip 1 gol kaydeden Januzaj bu sezon Sociedad'la 32 maça çıktı. Yıldız futbolcu 4 gol atarken, 3 de asist yaptı. İspanyol basını, Sociedad kulübünün Adnan Januzaj'ın sözleşmesini uzatmak için teklif yaptığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor.

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