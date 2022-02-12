Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Bu hafta Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Taraftarlar ise maçın oynanacağı günü bekliyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor BJK maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...