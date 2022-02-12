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    • Spor
    • 12.02.2022 21:41
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    • 12.02.2022 21:54
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    Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor BJK maçı hangi kanalda?

    Adana Demirspor Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında mücadele edecek. Geçen hafta pazar günü Antalyaspor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş kesin zafer parolasıyla sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını merak ederek araştırma yapıyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor BJK maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Bu hafta Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Taraftarlar ise maçın oynanacağı günü bekliyor. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor BJK maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Adana Demirspor Beşiktaş maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

    Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, ayak tenisinin ardından 5'e 2 çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        ADANA DEMİRSPOR'DA BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

        Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular 3 grup halinde, yan top çalıştı.

        İdmanın son bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirildi. Sakatlığı süren Simon Deli, takımdan ayrı koştu. Kulüp Başkanı Murat Sancak da antrenmanı takip etti.
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        Haberler Spor Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor BJK maçı hangi kanalda?
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