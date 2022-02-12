Fatih Terim'in kötü gidişine son vermek için gelen Torrent'in şoke eden istatistikleri





SORUNLAR ÇOK BÜYÜK

Yine Terim sonrası en çok dikkat çeken düşüşlerden birisi de 3. bölgede yapılan pas sayısı oldu. Terimli Galatasaray 3. bölgede maç başına 57,2 pas yapıyordu. Torrent'le beraber bu sayı 37,2'ye düştü. Yani Cimbom sorunlu olan set hücumunda Torrent'le daha geriye gitti. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol hocayla beraber kendi alanında yaptığı top kaybı sayısı da fazlasıyla yükselmiş durumda. Terim dönemine göre bu sayı 15,4'ten 23,7'ye çıktı. Bu da, Galatasaray'ın savunmadan top çıkarma ve oyun kurma konusundaki problemlerini gözler önüne seriyor.