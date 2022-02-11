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    • Spor
    • 11.02.2022 15:54
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    • 11.02.2022 16:13
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    Galatasaray'da Domenec Torrent topun ağzında! Futbolcular Fatih Terim dönemindeki gibi pas bile yapamıyor...

    Galatasaray haberleri... Sarı-Kırmızılılarda Domenec Torrent'in istatistikleri Fatih Terim'in oldukça gerisinde kaldı. Torrent, Pep Guardiola'nın yüksek pas stratejisini uygulamak istemesine rağmen futbolcuların topa sahip olma yüzdesinin düşmesi dikkat çekiyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Cimbom’da rakamlar yerle bir oldu

    Galatasaray'da üst üste gelen kötü skorların ardından Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılı takım, İspanyol hoca yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan 3 yenilgi alırken, Alanya deplasmanında ise rakip 20 dakika 10 kişi oynamasına rağmen 1 puan zor kurtardı.

    Torrent yönetiminde düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı büyük saha içi sıkıntıları rakamlara da yansıdı. Takımı toparlaması için göreve getirilen Torrent'in istatistikleri Terim döneminin fazlasıyla gerisinde kaldı.

    İspanyol hocanın geçmiş döneme göre tek artısı rakip kalede yarattığı gol tehlikesi sayısında oldu. Galatasaray, Torrent'le maç başına 1,83 xG (gol beklentisi) yakalarken, Terim döneminde bu rakam 1,72'ydi.

        Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın maç başına şut sayısı 14,3'ten 12,2'ye, topla oynama yüzdesi 56,4'ten 51,1'e geriledi. Pep Guardiola ile çok uzun süre çalışan ve İspanyol hoca gibi pas oyunu üzerine yoğunlaşan Torrent'le topa sahip olma oranının düşmesi fazlasıyla dikkat çekici.

        Ortaya çıkan bu istatistik, Galatasaray'ın Torrent'in istediği oyun planını sahaya yansıtamadığını açık şekilde gösteriyor.

        Torrent'le birlikte en çok dikkat çeken düşüşlerden birisi de 3. bölgede yapılan pas sayısı oldu. Galatasaray, Fatih Terim'le beraber 3. bölgede maç başına 57,2 pas yapıyordu. Torrent'le beraber bu sayı 37,2'ye geriledi.

        Yani Galatasaray zaten sorunlu olan set hücumunda Torrent'le beraber çok daha geriye gitti.

        Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol hocayla beraber kendi yarı alanında yaptığı top kaybı sayısı da fazlasıyla yükselmiş durumda. Terim dönemine göre bu sayı 15,4'ten 23,7'ye çıktı. Bu da, Galatasaray'ın savunmadan top çıkarma ve oyun kurma konusundaki problemlerini gözler önüne seriyor.

            Galatasaray'ın Torrent'le sadece hücumda değil savunmada da ciddi sıkıntılar yaşaması dikkat çekiyor. Cimbom'un oynadığı rakiplerin gol beklentisi 1,08'ten 1,85'e yükselirken, Terim döneminde rakiplerin Galatasaray kalesine gönderdiği şut sayısı da 9,45'ken, Torrent'le bu rakam 14,75'e çıktı.

            Ortaya çıkan tüm istatistikler, Galatasaray'ın Torrent yönetiminde çok ciddi saha içi sorunları yaşadığını gözler önü seriyor. Bu tablo ligin geri kalanı için Sarı-Kırmızılılar'ı fazlasıyla endişelendirecek cinsten.
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