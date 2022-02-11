Galatasaray'da Domenec Torrent topun ağzında! Futbolcular Fatih Terim dönemindeki gibi pas bile yapamıyor...

Galatasaray'da üst üste gelen kötü skorların ardından Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılı takım, İspanyol hoca yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan 3 yenilgi alırken, Alanya deplasmanında ise rakip 20 dakika 10 kişi oynamasına rağmen 1 puan zor kurtardı.
Torrent yönetiminde düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı büyük saha içi sıkıntıları rakamlara da yansıdı. Takımı toparlaması için göreve getirilen Torrent'in istatistikleri Terim döneminin fazlasıyla gerisinde kaldı.
İspanyol hocanın geçmiş döneme göre tek artısı rakip kalede yarattığı gol tehlikesi sayısında oldu. Galatasaray, Torrent'le maç başına 1,83 xG (gol beklentisi) yakalarken, Terim döneminde bu rakam 1,72'ydi.