Galatasaray'da Domenec Torrent topun ağzında! Futbolcular Fatih Terim dönemindeki gibi pas bile yapamıyor...

Torrent'le birlikte en çok dikkat çeken düşüşlerden birisi de 3. bölgede yapılan pas sayısı oldu. Galatasaray, Fatih Terim'le beraber 3. bölgede maç başına 57,2 pas yapıyordu. Torrent'le beraber bu sayı 37,2'ye geriledi.

Yani Galatasaray zaten sorunlu olan set hücumunda Torrent'le beraber çok daha geriye gitti.