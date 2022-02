Arap atı sahipleri ve yetiştiricileri arasında Kaizbert tartışması

At sahipleri ve yetiştiricileri Tarım ve Orman Bakanlığı'na dava açarak aygır Kaizbert'in yavrularının safkan olmadığını ileri sürerek yarışlara katılma izinlerinin iptal edilmelerini talep etti. 1993 yılında doğan Kaizbert yaklaşık 15 yıl önce Türkiye'ye getirildi. Yarışlarda başarılı olamayınca aygır oldu. Babası İngiliz, annesi Arap olan Kaizbert, "Atta İngiliz kanı var. Yarışlara katılması uygun olmaz" denilerek yarışlardan men edilmek istendi. Ancak açılan mahkemelerde sonrasında atın yavruların yarışlara girmesi için bir engel tespit edilmemiş ve koşulara katılımı uygun görülmüştü. Ancak at sahipleri ve yetiştiricileri şimdi yeni bir dava ile atın yavrularının yarışlara girmesini engellemeye çalışacaklar. Kaizbert'in sahibi Mehmet Çelik de bu davalara karşı yeni bir hukuk mücadelesi içinde olacak. Bunun sonucunda çıkacak karara göre Kaizbert'in 607 yavrusunun akibeti kesinlik kazanmış olacak.



ARAP ATI SAHİPLERİ İSYAN EDİYOR

Arap atı sahip ve yetiştiricileri Kaizbert''de İngiliz kanı olduğunu iddia ederek mevcut kararın iptalini ve yavrularının Arap atı statüsünde yarışmamalarını talep ettiler. 15 yıldır yarışmayan ve beygir olan Kaizbert'te ise İngiliz kanı olmadığı iddia ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN