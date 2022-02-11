Kupanın son sahibi Beşiktaş normal süresi berabere biten karşılaşmada Göztepe'yi penaltılarda geçmeyi başardı

GHEZZAL ÇERÇEVEYİ BULAMADI
29'da Halil Akbunar'ın yakın mesafeden şutunu kaleci Ersin çeldi. 37. dakikada Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
GHEZZAL ÇERÇEVEYİ BULAMADI
29'da Halil Akbunar'ın yakın mesafeden şutunu kaleci Ersin çeldi. 37. dakikada Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ
Göztepe'de penaltılarda Di Santo topu direğe nişanlarken, Berkna ve Lourency'ye ise Ersin gol izni tanımadı. Genç kaleci Kartal'ı çeeyrk finale taşıdı.
Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan kupa maçına Siyah-Beyazlılar'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu damga vurdu. Penaltı atışlarında Göztepe'den Di Santo topu direğe nişanladı. Berkan Emir ve Lourency'nin kullandığı penaltı atışlarında ise Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu rakiplerine gol izni tanımadı. Siyah-Beyazlı futbolcularda ilk penaltıyı kaçıran Pjanic'in dışında hata yapan olmayınca Beşiktaş, rakibini mağlup etmeyi başardı. Böylelikle Kara Kartal adını çeyrek finale yazdırdı.
TORRENT VODAFONE PARK'TA
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Göztepe ile oynadığı maçı Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent de takip etti. Galatasaray, ligin 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.