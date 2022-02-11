Kupanın son sahibi Beşiktaş normal süresi berabere biten karşılaşmada Göztepe'yi penaltılarda geçmeyi başardı





ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Göztepe'de penaltılarda Di Santo topu direğe nişanlarken, Berkna ve Lourency'ye ise Ersin gol izni tanımadı. Genç kaleci Kartal'ı çeeyrk finale taşıdı.

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan kupa maçına Siyah-Beyazlılar'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu damga vurdu. Penaltı atışlarında Göztepe'den Di Santo topu direğe nişanladı. Berkan Emir ve Lourency'nin kullandığı penaltı atışlarında ise Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu rakiplerine gol izni tanımadı. Siyah-Beyazlı futbolcularda ilk penaltıyı kaçıran Pjanic'in dışında hata yapan olmayınca Beşiktaş, rakibini mağlup etmeyi başardı. Böylelikle Kara Kartal adını çeyrek finale yazdırdı.