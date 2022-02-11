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    Kupanın son sahibi Beşiktaş normal süresi berabere biten karşılaşmada Göztepe'yi penaltılarda geçmeyi başardı

    Son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan mücadelede normal süre ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı. Kartal, penaltılarla maçı 3-1 kazanıp çeyrek finale kaldı.

    Kartal’a çeyrek altın

    Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı. Kartal, kupada son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Göztepe'yi penaltılarla 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı. 12. dakikada Obinna'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Ersin'de kaldı.



    GHEZZAL ÇERÇEVEYİ BULAMADI
    29'da Halil Akbunar'ın yakın mesafeden şutunu kaleci Ersin çeldi. 37. dakikada Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.



    NDİAEYE ERSİN'İ GEÇEMEDİ
    Batshuayi 74'te müsait pozisyonda topu sol çaprazdan auta gönderdi. 88'de Göztepeli Ndiaye ceza sahası içinden kaleye gönderdiği şutta Ersin'i geçemedi.



        BATSHUAYİ ZORU BAŞARDI
        90+8'de Batshuayi karşı karşıya pozisyonda önce kaleciyi geçemedi. Sonra ise topu auta gönderdi. Uzatmalarda da sonuç değişmedi. Kartal penaltılarla 3-1 maçı kazandı.



        ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ
        Göztepe'de penaltılarda Di Santo topu direğe nişanlarken, Berkna ve Lourency'ye ise Ersin gol izni tanımadı. Genç kaleci Kartal'ı çeeyrk finale taşıdı.
        Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan kupa maçına Siyah-Beyazlılar'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu damga vurdu. Penaltı atışlarında Göztepe'den Di Santo topu direğe nişanladı. Berkan Emir ve Lourency'nin kullandığı penaltı atışlarında ise Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu rakiplerine gol izni tanımadı. Siyah-Beyazlı futbolcularda ilk penaltıyı kaçıran Pjanic'in dışında hata yapan olmayınca Beşiktaş, rakibini mağlup etmeyi başardı. Böylelikle Kara Kartal adını çeyrek finale yazdırdı.



        TORRENT VODAFONE PARK'TA
        Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Göztepe ile oynadığı maçı Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent de takip etti. Galatasaray, ligin 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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        Haberler Spor Kupanın son sahibi Beşiktaş normal süresi berabere biten karşılaşmada Göztepe'yi penaltılarda geçmeyi başardı
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