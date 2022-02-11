Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Kayseri hangi kanalda yayınlanacak?

LİGDE SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.