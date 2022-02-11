Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Taraftarlar ise maçın oynanacağı günü bekliyor. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Kayseri hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Kayserispor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
LİGDE SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.
Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.
TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.