Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.02.2022 14:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2022 14:50
    ABONE OL

    Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Kayseri hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray Kayserispor maçı için geri sayım sürüyor. Galatasaray Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını merak ederek araştırmalara başladı. Bir süredir ligde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar sahaya kesin zafer parolasıyla çıkacak. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Kayseri hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Taraftarlar ise maçın oynanacağı günü bekliyor. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Kayseri hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray Kayserispor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    LİGDE SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

    Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

    TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK

    Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

    Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.

        GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 52. RANDEVUDA

        Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 51 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

        Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verebildi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

        İKİ FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

        Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da yangın! Patlamalar meydana geldi
        Haberler Spor Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Kayseri hangi kanalda yayınlanacak?
            SON DAKİKA