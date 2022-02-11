Fenerbahçe’de kanayan yara sol bek: Yine tedavi edilemedi





2020-21 sezonuna gelindiğinde yönetimden iki sol bek hamlesi geldi. İlk olarak son dönemin en flaş isimlerinden Filip Novak, Trabzonspor'dan transfer edildi. Ardından da takımın eski yıldızı Caner Erkin, yeniden Kadıköy'ün yolunu tuttu.



Ancak iki futbolcu da beklentileri karşılayamadı. Filip Novak oynadığı 18 maçta 1 gol atabilirken, asist yapamadı. Caner Erkin ise 34 maçta 9 asiste imza atsa da savunmadaki büyük sorunları ve disiplinsiz hareketleri ile kimseyi tatmin edemedi.