Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.02.2022 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2022 13:10
    ABONE OL

    Fenerbahçe’de kanayan yara sol bek: Yine tedavi edilemedi

    Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası lider Trabzonspor'la arasında 20 puan fark bulunan Fenerbahçe kupada da havlu attı. Ali Koç’un başkanlığı döneminde çok büyük planlama hatalarına imza atılırken geride kalan yaklaşık 4 sezonda en çok sorun yaşanan bölgelerden birisi sol bek oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de kanayan yara!

    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde transferde çok büyük planlama hatalarına imza atıldı. Geride kalan yaklaşık 4 sezonda en çok sorun yaşanan bölgelerden birisi sol bek oldu.



    SOL BEKTE BÜYÜK KRİZ
    Sarı-Lacivertli yönetim 4 sezonda 50'nin üzerinde transfer yapmasına rağmen sol bekte yaşanan büyük krize bir türlü çözüm bulunamadı.


    2018-19 sezonunda Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı ile yola çıkan Fenerbahçe beklenen performansı bulamadı. Hasan Ali 2 gol 3 asistlik katkı verebilirken, 17 maçta görev yapan İsmail Köybaşı skor katkısı yapamadı.


        2019-20 sezonunda da tablo değişmedi. Kadrosunda Hasan Ali Kaldırım dışında orijinal mevkisi sol bek olan futbolcu bulunmayan Fenerbahçe büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın tüm ısrarlarına rağmen yine beklenen sol bek transferi yapılamadı.

        Hasan Ali Kaldırım sezon boyunca gol atamazken sadece 2 asist yaptı. Ersun Yanal mecburen sol bekte Nabil Dirar ve Mauricio Isla'yı oynatmak zorunda kaldı.



        2020-21 sezonuna gelindiğinde yönetimden iki sol bek hamlesi geldi. İlk olarak son dönemin en flaş isimlerinden Filip Novak, Trabzonspor'dan transfer edildi. Ardından da takımın eski yıldızı Caner Erkin, yeniden Kadıköy'ün yolunu tuttu.

        Ancak iki futbolcu da beklentileri karşılayamadı. Filip Novak oynadığı 18 maçta 1 gol atabilirken, asist yapamadı. Caner Erkin ise 34 maçta 9 asiste imza atsa da savunmadaki büyük sorunları ve disiplinsiz hareketleri ile kimseyi tatmin edemedi.



        Bu sezon başında herkes Ali Koç yönetiminden artık kanayan yarayı durdurmasını ve sol beke istenen transferin yapılmasını bekliyordu. Ancak yine hayal kırıklığı yaşandı. Takımı 3'lü savunma ile oynatan teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuna rağmen beklenen hamle yine gelmedi.
        Portekizli hoca mecburen sol çizgide Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel ve Muhammed Gümüşkaya gibi devşirme isimleri oynatmak zorunda kaldı.


            Pereira'nın gidişinin ardından İsmail Kartal'ın göreve gelmesi ve takımın 4'lü savunmaya geri dönmesi yeniden sol bek transferini gündeme getirdi. Kartal da basın toplantılarında ısrarla takviye istediğini söyledi. Fakat Fenerbahçe yönetimi başta Ghislain Konan olmak üzere birçok isimle görüşmesine rağmen yine sol bek transferi gelmedi.

            Filip Novak'ın sakatlığı sonrasında sol beksiz kalan İsmail Kartal son maçlarda mecburen Ferdi'yi bu bölgede kullanıyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bozkurt şantiyeye döndü
            Haberler Spor Fenerbahçe’de kanayan yara sol bek: Yine tedavi edilemedi
                SON DAKİKA