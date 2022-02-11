Fenerbahçe’de kanayan yara sol bek: Yine tedavi edilemedi

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde transferde çok büyük planlama hatalarına imza atıldı. Geride kalan yaklaşık 4 sezonda en çok sorun yaşanan bölgelerden birisi sol bek oldu.
SOL BEKTE BÜYÜK KRİZ
Sarı-Lacivertli yönetim 4 sezonda 50'nin üzerinde transfer yapmasına rağmen sol bekte yaşanan büyük krize bir türlü çözüm bulunamadı.
2018-19 sezonunda Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı ile yola çıkan Fenerbahçe beklenen performansı bulamadı. Hasan Ali 2 gol 3 asistlik katkı verebilirken, 17 maçta görev yapan İsmail Köybaşı skor katkısı yapamadı.