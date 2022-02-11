Fenerbahçe taraftarının istifa seslerine kulak kapatan Ali Koç'a noter kanalıyla ihbarname





TARİHİ TERSTEN YAZIYOR

Ali Koç istifa etmezse üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşamayıp 5. sezona başkan giren ilk Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak tarihe geçecek.

Başkanlık görevi süresinde Fenerbahçe'ye birçok alanda uzun süre unutulmayacak başarısızlıklar yaşatan Ali Koç şimdi bir kez daha kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Şu anda lider Trabzonspor'un tam 20 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler eğer büyük bir mucizeye imza atmaz ve sezon sonunda ipi göğüsleyemezse Ali Koç başkanlığında üst üste 4. sezonda şampiyonluktan uzak kalmış olacak. Eğer Ali Koç yeni sezonda da görevine devam ederse, Fenerbahçe tarihinde 4 yıl üst üste şampiyonluk göremeyip 5. sezona da başkan olarak giren ilk isim olacak. Fenerbahçe tarihinde 4 sezon üst üste şampiyonluk göremeyen iki başkan var. Bunların ilki 1989'la 1993 yılları arasında görev yapan Metin Aşık. İkincisi ise 2014 ve 2018 yılları arasında şampiyonluktan uzak kalan Aziz Yıldırım. Ancak hem Metin Aşık hem de Aziz Yıldırım bu 4 sezonun ardından başkanlık koltuğuna veda etmişlerdi.

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