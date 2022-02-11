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    Fenerbahçe taraftarının istifa seslerine kulak kapatan Ali Koç'a noter kanalıyla ihbarname

    Tribünlerin istifa çağrılarına kulaklarını kapatan Başkan Ali Koç’a kongre üyeleri noter kanalıyla ihbarname göndererek istifaya davet etti. Taraftarlar da yönetimin istifası için imza kampanyası başlattı.

    Ali Koç’a seçim baskısı
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    Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde son derece tansiyonu yüksek günler bekliyor gibi görünüyor. Taraftarlardan gelen yoğun istifa çağrılarına kulağını kapatan Ali Koç'a bir süredir camianın önde gelen isimlerinden de erken seçim baskısı yapılmaya başlandı.



    NOTERE KOŞTULAR...
    Ancak Başkan Koç geçtiğimiz gün Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, istifa veya seçimin kesinlikle gündemlerinde olmadığını açıkça belli etmişti. Bunun ardından kongre üyelerinden son derece ilginç bir hamle geldi. Kongre üyeleri kişisel olarak kulübe ve yönetimine bir an önce istifa ederek seçime gitmesi için ihbarname göndermeye başladılar.



    İMZALAR TOPLANIYOR
    Gönderilen ihbarnamelerde gerekçe olarak da Fenerbahçe kulübünün son 4 yılda tarihinin en kötü dönemini geçiriyor olması gösterildi. Kongre üyelerinin bu tarihi hamlesinin ardından taraftar grupları da Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifa etmesi için imza kampanyası başlattığı ifade ediliyor. Tribünlerden gelen istifa seslerinin artık daha somut taleplerle gündeme gelmesinin ardından Başkan Koç ve yönetiminin nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.



        TARİHİ TERSTEN YAZIYOR
        Ali Koç istifa etmezse üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşamayıp 5. sezona başkan giren ilk Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak tarihe geçecek.
        Başkanlık görevi süresinde Fenerbahçe'ye birçok alanda uzun süre unutulmayacak başarısızlıklar yaşatan Ali Koç şimdi bir kez daha kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Şu anda lider Trabzonspor'un tam 20 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler eğer büyük bir mucizeye imza atmaz ve sezon sonunda ipi göğüsleyemezse Ali Koç başkanlığında üst üste 4. sezonda şampiyonluktan uzak kalmış olacak. Eğer Ali Koç yeni sezonda da görevine devam ederse, Fenerbahçe tarihinde 4 yıl üst üste şampiyonluk göremeyip 5. sezona da başkan olarak giren ilk isim olacak. Fenerbahçe tarihinde 4 sezon üst üste şampiyonluk göremeyen iki başkan var. Bunların ilki 1989'la 1993 yılları arasında görev yapan Metin Aşık. İkincisi ise 2014 ve 2018 yılları arasında şampiyonluktan uzak kalan Aziz Yıldırım. Ancak hem Metin Aşık hem de Aziz Yıldırım bu 4 sezonun ardından başkanlık koltuğuna veda etmişlerdi.

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