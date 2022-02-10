Yayın gelirinde Galatasaray zirvede (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde yer alan Galatasaray yayın gelirinde zirvede yer alıyor... Sarı- Kırmızılılar, 167,8 milyon lirayı kasasına koyarken lider Trabzonspor 129,5 milyon lira kazanabildi... Şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Fenerbahçe 164,3 milyon, Beşiktaş da 151,8 milyon lira ile Trabzon'dan fazla gelir elde etti.

SOMASPOR-ADIYAMAN FK: 1-3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. haftadan ertelenen 2 karşılaşma yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle: Vanspor FKAfyonspor: 2-1, Somaspor- Adıyaman FK: 1-3. 3. Lig 1. Grup'ta ise Artvin Hopa ise Kahta 02 golsüz berabere kaldı.

G.SARAY EVİNDE MAĞLUP

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği JDA Dijon'a 75-72 yenildi. Cimbom'un ilk iki maçı ertelenmişti.

GRADEL'DEN KUPA ŞOV

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor deplasmanda 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk ekipte Max Gradel attığı 3 golle karşılaşmanın yıldızı olmayı başardı. Diğer gol ise Appindangoye'den geldi. 24. dakikada Lokman Gör"ün kırmızı kartıyla uzun süre 10 kişi oynayan Bandırmaspor'a Levent ve Landel'in golleri tur için yeterli olmadı.

ANTALYASPOR ÇEYREK FİNALDE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Antalyaspor ilk yarısı golsüz biten maçta 83. dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. 87. dakikada Wright karşılaşmanın sonucunu tayin etti. Hatayspor'da Fatih Kuruçuk 45+2'de kırmızı kart gördü.

304 GÜNLÜK SESSİZLİK

Sivasspor'daki müthiş performansıyla dikkatleri çeken 27 yaşındaki Mert Hakan Yandaş beklentilerin çok uzağında kaldı. Yandaş, Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig'de tam 304 gündür gol sevinci yaşayamıyor.

ALTAY BAYINDIR TAKIMLA ÇALIŞTI

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-Lacivertliler pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler'de Gustavo, İrfan Can ve Novak günü tedavi programları ile noktaladı. Altay Bayındır, takımla birlikte çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ANTALYA'DA BÜYÜK HEYECAN

Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla yarın başlayacak. 4. kez düzenlenecek organizasyonda 14 ülkeden 23 takımdan 161 sporcu mücadele edecek.

ALPEREN YİNE ALKIŞ ALDI

NBA'de New Orleans Pelicans, Houston Rockets'ı 110-97'lik skorla geçerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı. İlk 5'te oynayan ve 28 dakika sahada kalan Alperen Şengün ise 11 sayı, 9 ribaunt, 2'şer asist ve blok üretti.

EFES'İN RAKİBİ OLYMPİAKOS

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Euroleague'in 26. haftasında bugün deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.

MOSTAFA MOHAMED GERİ DÖNDÜ

Cimbom cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürüyor. Afrika Kupası'nın sona ermesinden sonra Türkiye'ye dönen Mostafa Mohamed dün takımla beraber çalışmalara başladı. Böylece kritik Kayseri sınavı öncesinde Sarı- Kırmızılılar'da kaptan Fernando Muslera dışında eksik futbolcu kalmadı.