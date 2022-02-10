Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.02.2022 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2022 12:10
    ABONE OL

    Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi göz doldurdu! 6 ay sonra müthiş dönüş

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'u eleyerek çeyrek finale kaldı. Bordo-mavili ekibin ilk golünü atan yeni transfer Kouassi, 15 Ağustos 2021'den sonra ilk kez sahaya çıkarken performansıyla göz doldurdu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor’un yeni transferi göz doldurdu

    Süper Lig lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bordo-Mavililer, Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

    Karadeniz Fırtınası'nın yeni transferi Jean Evrard Kouassi de Bordo-Mavili formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Fildişili yıldız ilk maçında ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'da iz bırakacağının sinyallerini verdi.

    Kouassi galibiyet golünü atarken, çalımları, hızı, son vuruşu ve savunmaya yardımıyla taraftarlardan tam not aldı. 27 yaşındaki oyuncu bir kulüp takımıyla en son 15 Ağustos 2021'de maça çıkmıştı. Fildişili oyuncu, en son Wuhan ile Hebei FC'ye karşı forma giydi...

        O tarihten sonra ilk kez Karadeniz Fırtınası ile Denizlispor'a karşı performans gösterdi. Yaklaşık 6 ay ara vermesine rağmen sanki 40 yıllık Trabzonsporlu gibi mücadele etmesi dikkatlerden kaçmadı.

        Trabzonspor, oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmıştı... Fildişili yıldız Kouassi, imzayı attıktan sonra ise Afrika Kupası nedeniyle Kamerun'a gitmişti. Tecrübeli oyuncu turnuvada yeteri kadar süre alamamıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt son fragman izle
        Haberler Spor Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi göz doldurdu! 6 ay sonra müthiş dönüş
            SON DAKİKA