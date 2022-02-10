Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi göz doldurdu! 6 ay sonra müthiş dönüş

Süper Lig lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bordo-Mavililer, Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Karadeniz Fırtınası'nın yeni transferi Jean Evrard Kouassi de Bordo-Mavili formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Fildişili yıldız ilk maçında ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'da iz bırakacağının sinyallerini verdi.
Kouassi galibiyet golünü atarken, çalımları, hızı, son vuruşu ve savunmaya yardımıyla taraftarlardan tam not aldı. 27 yaşındaki oyuncu bir kulüp takımıyla en son 15 Ağustos 2021'de maça çıkmıştı. Fildişili oyuncu, en son Wuhan ile Hebei FC'ye karşı forma giydi...