Avrupa kadrosundan adı çıkarılmıştı! Fenerbahçe'den Rossi'ye transfer izni

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve UEFA Konferans Ligi kadrosuna adı dahil edilmeyen Diego Rossi'ye yönetimden başka bir takıma transfer olması için izin çıktı.
Fenerbahçe'nin sezon başına ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi, Sarı-Lacivertli takımda Vitor Pereria'nın gidişi sonrası gözden düşerken, Uruguaylı oyuncu kısa bir süre önce bilidirilen UEFA Konferans Ligi kadrosunda da kendine yer bulamamıştı.
Takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın ilk 11'de düşünmediği 23 yaşındaki kanat oyuncusunun adı Brezilya'dan bazı kulüplerle anılırken, Sarı-Lacivertli yönetimden de konuyla ilgili flaş bir hamle geldi.