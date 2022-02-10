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    • Spor
    • 10.02.2022 13:40
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    • 10.02.2022 13:40
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    Avrupa kadrosundan adı çıkarılmıştı! Fenerbahçe'den Rossi'ye transfer izni

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan ancak performansının istenen seviyede olmaması nedeniyle UEFA Konferans Ligi kadrosundan adı çıkarılan Diego Rossi'ye transfer izni verildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kadro dışı kalmıştı! Fener’den o isme izin

    Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve UEFA Konferans Ligi kadrosuna adı dahil edilmeyen Diego Rossi'ye yönetimden başka bir takıma transfer olması için izin çıktı.

    Fenerbahçe'nin sezon başına ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi, Sarı-Lacivertli takımda Vitor Pereria'nın gidişi sonrası gözden düşerken, Uruguaylı oyuncu kısa bir süre önce bilidirilen UEFA Konferans Ligi kadrosunda da kendine yer bulamamıştı.

    Takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın ilk 11'de düşünmediği 23 yaşındaki kanat oyuncusunun adı Brezilya'dan bazı kulüplerle anılırken, Sarı-Lacivertli yönetimden de konuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

        Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin görüşü doğrultusunda Diego Rossi'ye transfer izni verilebileceğini ve kendisini isteyen takımlarla görüşebileceğini ilettiği öne sürüldü.

        Brezilya ekibi Flamengo'nun istediği iddia edilen Rossi'nin ise henüz transfere dair kararını vermediği ve ilk hedefinin sezonu Fenerbahçe'de tamamladıktan sonra Los Angeles'a dönmek olduğu belirtiliyor. Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Diego Rossi, 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

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