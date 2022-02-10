Avrupa kadrosundan adı çıkarılmıştı! Fenerbahçe'den Rossi'ye transfer izni

Brezilya ekibi Flamengo'nun istediği iddia edilen Rossi'nin ise henüz transfere dair kararını vermediği ve ilk hedefinin sezonu Fenerbahçe'de tamamladıktan sonra Los Angeles'a dönmek olduğu belirtiliyor. Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Diego Rossi, 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

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