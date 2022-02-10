Tiki taka! Alanyaspor'dan tarihe geçecek gol! 3,5 dakika sürdü: 60 pasta Eduardo golü buldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki İtalyan hocanın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor ve Adana Demirspor maçında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol kaydedildi.
3,5 DAKİKA 60 PAS VE GOL
İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçerken atılan golde yaklaşık 3.5 dakika pas yapıldı.
Alanyaspor, Adana Demirspor maçında golden önce toplam 60 pas yaptı… 18:07'de başlayan pas oyunu, 21:34'te Wilson Eduardo'nun golüyle noktalandı.
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