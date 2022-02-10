Tiki taka! Alanyaspor'dan tarihe geçecek gol! 3,5 dakika sürdü: 60 pasta Eduardo golü buldu

Süper Lig'de daha önce Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran Francesco Farioli, pas oyununa en çok önem veren hocalardan…

Riskli olmasına rağmen kendi kale önünden pas oyununu başlatan genç teknik adam Süper Lig'in adeta tiki-taka uzmanı…