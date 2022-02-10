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    • Spor
    • 10.02.2022 18:36
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    • 10.02.2022 18:55
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    Tiki taka! Alanyaspor'dan tarihe geçecek gol! 3,5 dakika sürdü: 60 pasta Eduardo golü buldu

    Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ve Adana Demirspor maçında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol kaydedildi. Alanyaspor, Adana Demirspor maçında golden önce toplam 60 pas yaptı. 18:07’de başlayan pas oyunu, 21:34’te Wilson Eduardo’nun golüyle sonuçlandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Alanyaspor’dan tarihe geçecek gol!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda iki İtalyan hocanın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor ve Adana Demirspor maçında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol kaydedildi.

    3,5 DAKİKA 60 PAS VE GOL
    İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçerken atılan golde yaklaşık 3.5 dakika pas yapıldı.

    Alanyaspor, Adana Demirspor maçında golden önce toplam 60 pas yaptı… 18:07'de başlayan pas oyunu, 21:34'te Wilson Eduardo'nun golüyle noktalandı.

    Süper Lig'de daha önce Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran Francesco Farioli, pas oyununa en çok önem veren hocalardan…

    Riskli olmasına rağmen kendi kale önünden pas oyununu başlatan genç teknik adam Süper Lig'in adeta tiki-taka uzmanı…
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        Haberler Spor Tiki taka! Alanyaspor'dan tarihe geçecek gol! 3,5 dakika sürdü: 60 pasta Eduardo golü buldu
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