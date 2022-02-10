Önüne geleni 'Barça'lıyor! Barcelona Kadınlar Futbol Ligi’nde 21 maçta 21 galibiyet elde etti

İspanya'nın dev kulübü Barcelona, Kadınlar Futbol Ligi'nde rakiplerine adeta futbol dersi veriyor… Bu sezon 21 maçta 21 galibiyet elde ettiler…

122 gol atıp kalesinde sadece 6 gol gördüler… +116 averaja sahipler. Barça'nın kadınları 10 maçı 7 gol ve üstü atarak kazandılar.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 3 KUPA

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona, geçen sezon 34 maçta 33 galibiyet 1 beraberlik alırken 152 averaja sahipti… Geçen sezonu 3 kupayla tamamladılar…





Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın en skorer ismi Nijeryalı Oshoala Asisat Lamina… Yıldız oyuncunun 18 golü bulunuyor… Hollandalı Mertens Lieke'nin ise 17 golü var.

BARCELONA ERKEK TAKIMI ÜZÜYOR

Barcelona erkek takımı ise bu sezon taraftarını üzüyor… 22 maç sonunda 38 puan toplayabildiler… Ezeli rakipleri lider Real Madrid'in tam 15 puan gerisindeler…

Barcelona Kadın Futbol Takımı, mart ayında Camp Nou'da oynanacak El Clasico için 70 binden fazla bilet satıldığını açıkladı. Eğer bu maça planlanan katılım gerçekleşirse kadın futbolunda yeni bir seyirci rekoru da kırılmış olacak.





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