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    • Spor
    • 10.02.2022 17:42
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    • 10.02.2022 18:02
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    Alanyaspor - Adana Demirspor | A SPOR CANLI İZLE

    Alanyaspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor - Adana Demirspor | CANLI İZLE

    ASpor CANLI YAYIN

    Alanyaspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor.

    A Spor'dan canlı yayınlanan maçın canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    A SPOR CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER
    Alanyaspor: Marafona, Milunovic, Mevlja, Awaziem, Oğuz, Borja, Fer, Tayfur, Umut, Efecan, Eduardo

    Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Sinan, Stambouli, Erhun, Yunus, Akintola, Assombalonga

    GOL | Alanyaspor 1-0 Adana Demirspor

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