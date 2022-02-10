Alanyaspor - Adana Demirspor | A SPOR CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN
Alanyaspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor.
A Spor'dan canlı yayınlanan maçın canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Milunovic, Mevlja, Awaziem, Oğuz, Borja, Fer, Tayfur, Umut, Efecan, Eduardo
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Sinan, Stambouli, Erhun, Yunus, Akintola, Assombalonga
GOL | Alanyaspor 1-0 Adana Demirspor