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    Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira yatarak ayda 150 bin Euro kazanıyor

    Brezilya basınında, “Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı. Portekizli hoca, Fener’den aylık 150 bin Euro kazanıyor.

    Yatarak ayda 150 bin Euro

    Fenerbahçe'den gönderilen Vitor Pereira ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Menajer Kia Joorabchian Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor. Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazançın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok... Burası çok açık ve net!" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in eski teknik direktörü Vitor Pereira, aylık 150 bin Euro kazanıyor.

    Pereira Fenerbahçe'de elde ettiği sonuçlarla istenmeyen adam ilan edildi. Portekizli teknik adam büyük umutlarla göreve getirilmişti.

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