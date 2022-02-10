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    Beşiktaş Türkiye Kupası maçı kapsamında Göztepe ile maç yapacak

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun heyecanı bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Kupanın son şampiyonu Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma 20.30'da başlayacak ve A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

    Kartal’ın rakibi Göztepe

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun heyecanı bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Kupanın son şampiyonu Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma 20.30'da başlayacak ve A Spor'da canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş 5. turda bir diğer İzmir temsilcisi Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurup son 16'da mücadele etme hakkı yakaladı. İki takım arasında ligde oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Günün diğer maçında ise 17.30'da Alanyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Bu zorlu maçı da A Spor naklen yayınlayacak.

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