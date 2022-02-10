BJK Beşiktaş Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz mi? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor severler Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçlarını yakından takip ediyor ve Beşiktaç Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Siyah beyazlı takım Göztepe ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu bu mücadeleye tanık olmak isteyenler internet üzerinden şifresiz izleme linkini araştırmaya başladı. Peki BJK Beşiktaç Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz izlenebilecek mi? Beşiktaş ve Göztepe takımlarının muhtemel 11'leri kimler?
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı 10 Şubat Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele 20:30'da başlayacak. Beşiktaş-Göztepe maçı A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Josef, Pjanic, Emirhan, Larin, Batshuayi
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo