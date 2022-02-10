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    • Spor
    • 10.02.2022 20:31
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    • 10.02.2022 20:31
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    BJK Beşiktaş Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz mi? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Beşiktaş Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz mi? Spor severler tarafından bu soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği mücadelede Beşiktaş Göztepe maçının muhtemel 11'leri belli oldu ve maça dair tüm detaylar da belli olmaya başladı. Spor sevelerin merakla araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    BJK Beşiktaş Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz mi?

    Spor severler Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçlarını yakından takip ediyor ve Beşiktaç Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Siyah beyazlı takım Göztepe ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu bu mücadeleye tanık olmak isteyenler internet üzerinden şifresiz izleme linkini araştırmaya başladı. Peki BJK Beşiktaç Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz izlenebilecek mi? Beşiktaş ve Göztepe takımlarının muhtemel 11'leri kimler?

    BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı 10 Şubat Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele 20:30'da başlayacak. Beşiktaş-Göztepe maçı A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

    BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Josef, Pjanic, Emirhan, Larin, Batshuayi

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo

        Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-22'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 yenmişti. Siyah-beyazlılarda N'Koudou ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Göztepe'de de sakatlığı süren golcü Jahovic forma giyemeyecek.

        ROSİER KADRODAN ÇIKARILDI

        Beşiktaş Kulübü, dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden Valentin Rosier'in tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosierin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

        Nestor El Maestro sürpriz peşinde

        Göztepe, bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazır. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün saat 20.30'da oynanacak maçta Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma yapan futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonu gerçekleştirdi. Sarı- Kırmızılı kafile, idman sonrasında akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girdi.

        Hedef kupada devam...

        Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisinin ardından İzmir derbisinde Altay'a 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında zafere ulaşıp Türkiye Kupası'nda yola devam etmek istiyor. İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, oyuncularını mutlak zafer parolasıyla hazırladı.İ

        İkili rekabette Beşiktaş üstün

        Kartal, Göztepe'yle bugüne dek karşı karşıya geldiği 74 karşılaşmada 41 kez galibiyete uzanırken bu mücadelelerin 21'i ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi de 12 karşılaşmada sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Siyah-Beyazlı takım, sahasında oynadığı maçlarda yalnızca 3 kez kaybetti. 38 karşılaşmadan Beşiktaş, 25 kez galip gelirken, 10 mücadele ise berabere bitti. Göztepe, rakibini deplasmanda en son 27 Nisan 2002 yılında mağlup edebilmişti.
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        Haberler Spor BJK Beşiktaş Göztepe Ziraat Türkiye kupası maçı şifresiz mi? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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