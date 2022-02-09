Tesadüfün böylesi! Yeniden Galatasaray'a gelen Gomis'in ilk maçı yine Kayserispor'a karşı olacak

Galatasaray'daki ilk döneminde Süper Lig'de Sarı-Kırmızılı forma altında ilk maçına iç sahada Kayserispor karşısında çıkan ve o maçta iki gol atan Gomis, Cimbom'daki ikinci döneminde de ilk sınavına yine Kayseri karşısında çıkmış olacak.