Tesadüfün böylesi! Yeniden Galatasaray'a gelen Gomis'in ilk maçı yine Kayserispor'a karşı olacak

Galatasaray'da gözler Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçına çevrilirken, yeni transfer Bafetimbi Gomis'in Sarı-Kırmızılı ekibe karşı ilk 11'de sahada olması bekleniyor.
Galatasaray forması altındaki ikinci dönemindeki ilk maçına Kayserispor karşısında çıkmaya hazırlanan Bafetimbi Gomis için bu karşılaşma büyük bir tesadüfü de beraberinde getiriyor.
Galatasaray'daki ilk döneminde Süper Lig'de Sarı-Kırmızılı forma altında ilk maçına iç sahada Kayserispor karşısında çıkan ve o maçta iki gol atan Gomis, Cimbom'daki ikinci döneminde de ilk sınavına yine Kayseri karşısında çıkmış olacak.