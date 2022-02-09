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    • Spor
    • 09.02.2022 14:29
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    • 09.02.2022 14:34
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    Tesadüfün böylesi! Yeniden Galatasaray'a gelen Gomis'in ilk maçı yine Kayserispor'a karşı olacak

    Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da takıma yeni takılan Bafetimbi Gomis'in cumartesi günü Kayserispor ile oynanacak olan maçta ilk 11'de olması bekleniyor. Bu karşılaşma golcü oyuncu için büyük bir tesadüfü de beraberinde getiriyor. Gomis, Galatasaray'daki ilk döneminde de ilk maçına Kayserispor karşısında çıkmıştı ve iki gol atmıştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yine Gomis yine Kayserispor

    Galatasaray'da gözler Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçına çevrilirken, yeni transfer Bafetimbi Gomis'in Sarı-Kırmızılı ekibe karşı ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

    Galatasaray forması altındaki ikinci dönemindeki ilk maçına Kayserispor karşısında çıkmaya hazırlanan Bafetimbi Gomis için bu karşılaşma büyük bir tesadüfü de beraberinde getiriyor.

    Galatasaray'daki ilk döneminde Süper Lig'de Sarı-Kırmızılı forma altında ilk maçına iç sahada Kayserispor karşısında çıkan ve o maçta iki gol atan Gomis, Cimbom'daki ikinci döneminde de ilk sınavına yine Kayseri karşısında çıkmış olacak.
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        Haberler Spor Tesadüfün böylesi! Yeniden Galatasaray'a gelen Gomis'in ilk maçı yine Kayserispor'a karşı olacak
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